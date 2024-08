LOS URGENTES CAMBIOS ,EN TV3 Y CATRADIO. De momento, silencio absoluto, en relación a posibles cambios en la CCMA (Corporación Catalana de Medios Audiovisuales), el ente que gestiona los medios de comunicación de la Generalitat de Cataluña, siendo los más conocidos TV3 y Catradio. El papel de estos medios de comunicación ha sido muy relevante, a lo largo de toda su existencia, pero muy especialmente durante los años del proceso independentista. Hay que tener en cuenta que todo lo que rodea a estos medios de comunicación se ha hecho a lo grande. Podía haber restricciones en todos los departamentos del Govern, pero nunca para la CCMA. Doy algunos datos para hacerse a la idea. La aportación de la Generalitat, a los presupuestos de 2024 ha sido de 330,5 millones de euros. Y se firmó un convenio por cuatro años (hasta 2027) para garantizar la disponibilidad de 1.347 millones. Auténticas fortunas al servicio de una Corporación destinada más a propaganda que a información. Para entender mejor la estructura y capacidad de intromisión en la política catalana, paso a dar cifras, correspondientes a octubre de 2022, las últimas disponibles. En esa fecha, TV3 tenía una plantilla de 2.356 empleados. Por presupuesto, el orden era el siguiente: CCMA – 300,6 M; EITB – 172,6 M; TV Andalucía 153,7 M; TV Galicia 121,5 M; TV Madrid- 81,7 M. Las cifras hablan por sí solas, a nivel presupuestario. A nivel de personal, TV3 superaba ampliamente Mediaset (1.595 empleados); La Sexta (120), Canal Sur (1.357) o Antena 3 (448). En cuanto a composición y salarios, no tienen comparación con ningún otro canal. Paso a dar cifras básicas. Quiero remarcar la existencia de pluses de antigüedad, muy elevados. Bien, vamos al detalle: 430 redactores a razón de 54.000 / año. 104 operadores, 44.162.-; 9 directores de área 82.000.-; 26 jefes de departamento 79.344.-; 11 jefes de servicio 73.289.;- 4 jefes redactores 78.000.-; 4 editores 75.000.-; 121 empleados de alto nivel 71.320.- El presidente de la CCMA 116.000.- 6 consejeros 112.000.- Como puede comprobarse supone un privilegio estar en nómina de la CCMA, con estos salarios y condiciones de trabajo, realmente excepcionales. Recuerdo su nacimiento el 10 de septiembre de 1983, y el inicio regular de emisiones a partir del 16 de enero de 1984. Su fundación vino precedida de grandes expectativas y grandes objetivos, para que fuera un auténtico servicio público, a imagen y semejanza de la BBC británica. En pocos años, alcanzó cotas inmensas de popularidad, por el hecho de utilizar siempre el catalán y solo el catalán, además de innovar en múltiples campos y ámbitos, pero, siempre hay un pero cuando la popularidad crece, y es el interés del gobierno de turno, para hacérsela suya. Quien haya conocido a Jordi Pujol, no albergará ninguna duda, en que se la hizo suya. Buenos salarios, fácil entrada para socios y amigos, y docilidad asegurada. Poco a poco, se convirtió en la voz del Govern, perdiendo la objetividad y alimentando las ambiciones de CiU, para mantenerse en el poder. Se intentó en los años del Tripartito (presidentes Maragall y Montilla) desmantelar la estructura para hacerla más transparente y fiable. Algo se consiguió, pero en seguida se volvió al pasado. Era el momento del proceso, un momento de vital importancia para los medios de comunicación públicos y muchos de privados, debidamente subvencionados, para convertirlos en los altavoces del proceso. Durante años, muchos años, y hasta ahora, estos medios han estado al servicio del Govern y los partidos independentistas. Los que estudien esta etapa, no entenderán nada, sin la existencia de estos potentes medios de comunicación en los que se atacaba a España y todo lo español y se exaltaba todo lo catalán, con sesgo nacionalista / independentista. El grado de sumisión, fue total, con constantes usos y abusos al servicio de la causa. Múltiples programas, fueron puestos al servicio de los independentistas, con participación de familiares, amigos y compañeros, debidamente compensados por su trabajo en tertulias infinitas. La degradación de estos medios, llevó a centenares de miles de catalanes a cambiar de cadena. Somos muchos los que abandonamos las emisiones por vergüenza ajena, y a modo de protesta contra la manipulación constante y descarada, en todos los ámbitos. Y es que incluso con tanta plantilla no había forma de que apareciera ninguna noticia negativa para el Govern de turno. Tanta fue la implicación y sumisión. No extrañe a nadie que ahora pidamos cambios urgentes en la estructura, dirección y línea informativa. No queremos hacer lo que hicieron ellos. No, no, simplemente queremos profesionalidad y objetividad. Visto lo visto, es el momento en que deberían cambiar todas las caras de los informativos y programas de participación popular, para demostrar un auténtico cambio de régimen. Los que daban la cara, no merecen mantenerse en sus puestos, después de haber traicionado la profesión de periodista. Queremos unos medios públicos, al servicio del público, sin directrices ni intromisiones para vender algo diferente a la realidad. Queremos programas de debates con pluralidad, con objetividad, con profesionalidad. Queremos unos medios que reflejen la existencia de 8 millones de catalanes, y no la realidad de solo dos. En definitiva, queremos salir de la burbuja en que nos situaron los independentistas, para poder saber la verdad, la pura realidad. Solo eso, y nada más que eso.