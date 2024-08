JUNTS - EIXELEBRATS S.L Perdut el seny, tot el que pugui esdevenir és possible, encara que no imaginable. En tenim la prova en el retorn estel•lar de Puigdemont, simplement per a demostrar que té Mossos infidels, a les seves ordres i que amb ells “pot jugar “ a aparèixer i desaparèixer de l’escenari, per a causar el major ridícul patit pel Cos dels Mossos d’Esquadra. Ell, que ha estat president, ha fruit amb aquesta punyalada traïdora, per no sabem quin objectiu concret. Però, es lògic que quan un partit, moviment o agrupament de gent, converteix un suposat partit polític en una secta, tots beuen de la mateixa substància especial, per a fer i dir les mateixes coses. Així, ningú trobi estrany que davant la perfomance del bruixot de la secta, els qui mengen i beuen del moviment, hagin decidit autoinculpar-se davant el TSJC, per immolar-se al mateix temps que el líder. Doncs bé, ja tenim els 35 diputats al Parlament de Catalunya, als 7 diputats al Congrés del Diputats i un parell de senadors, fent papers per fer constar que ells/elles hi eren en aquesta heroica gesta, d’esperar al “líder suprem” i d’haver fet colla per amagar-lo de les mirades indiscretes dels Mossos i perseguidors. Tots ells/elles es creuen uns herois, puix que la gran estratègia ha donat els seus fruits. Després de setmanes i mesos d’estudiar, planificar i programar, l’aparició i desaparició, es va aconseguir, sembla ser, sense haver de tornar a sortir en el maleter d’un cotxe. Aquesta vegada, s’assegura que va marxar en un seient del darrere d’un vehicle, sense haver-se de tirar al terra. Algunes males llengües, però, diuen que es va posar perruca i una jaqueta d’àvia centenària. Aquesta darrera estratagema no l’hem pogut contrastar amb la cèl•lula secreta del dispositiu. Així, doncs, tornat i retornat a casa seva a Waterloo, avisa que ja no farà més incursions a l’interior del país, i esperarà a que la llei d’amnistia li sigui aplicada, encara que sigui dintre d’un o dos anys. Ja no té pressa perquè el canvi del Reglament del Parlament li permet cobrar la nòmina de diputat, incrementada amb la responsabilitat de la presidència del Grup Parlamentari de Junts, i altres despeses, per estança a l’estranger que li permet viure a cos de rei, pagat per tots els catalans. La seva valentia ha estat provada de nou, i el pànic a ser detingut i encarcerat, ha quedat resolt, de manera que s’ha fet famós en el món sencer, a costa de l’immens ridícul comés pel CME, que havien cregut la seva paraula. S’ha de ser innocent per creure un mentider professional !!! En fi, no ens ha de preocupar les bestieses d’un sol home, sinó que sigui capaç de tenir al darrera una cohort de diputats i diputades, alcaldes i regidors que veuen com tots queden en un ridícul immens i no s’atreveixen a obrir boca en públic. Això sí ,en privat escoltem tota mena de crítiques i renecs, que algun dia passaran comptes, però que de moment no van més enllà. Ara bé, estic convençut que pel camí, Junts perdrà la meitat dels seus alcaldes i regidors, perquè el ridícul sempre passa factura i la gent seria no vol estar en mans d’un il•luminat i eixelebrat. Temps al temps !!!