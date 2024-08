ENTRE IL.LUMINATS I EIXELEBRATS. Si algú tenia algun dubte, sobre la valentia i honor de Puigdemont, ha pogut comprovar que no té ni una ni altre. Ho vam poder constatar durant el seu mandat presidencial, acabat, amb una vergonyosa fugida, deixant abandonats els seus companys de Govern i amb ells, a tot el poble de Catalunya. I ho hem constatat mantes vegades, al llarg dels set anys, com fugitiu de la Justícia, instal·lat a Waterloo. Quedava encara per veure, una nova mostra d’estupidesa infinita, en un dels moments més sagrats en una democràcia: la sessió d’investidura d’un nou President de la Generalitat, sorgit dels resultats electorals del poble català. Intentar torpedinar la sessió, suposava un autèntic boicot a la democràcia, impropi ja no d’un ex president, sinó d’un simple ciutadà amb un mínim de conviccions democràtiques. Però, és que la vinguda, i tota la perfomance mediàtica, només ha estat possible per un conjunt de circumstàncies que mostren la colla d’il·luminats i eixelebrats que conformen la cúpula de Junts, a la qual s’hi ha sumat la de l’ANC, i Òmnium, per a tots plegats, dur a terme una acció i actuació que ens ha sumit en una vergonya infinita, llençant cap a dintre del país i cap enfora, unes imatges que perduraran durant decennis. A qui se li acut tornar, per a demostrar la incapacitat del Cos de Mossos d’Esquadra, per a organitzar un servei de detenció legal ? Com és possible que un ex president, ajudat per Mossos infidels, plana major de Junts, amb la participació del president del Parlament, i planes majors de l’ANC i Òmnium, hagin cregut adient, sotmetre el CME, a una humiliació pública, vista i retransmesa al món mundial ? Personalment, com diputat durant quatre legislatures, sento vergonya immensa de com es pot malmetre el prestigi de la nostra principal institució del país. Com podem tenir diputats i diputades que puguin servir-se del càrrec per anar a participar en una perfomance, d’una insensatesa increïble, i fer-ho en un dia d’especial rellevància, com el de la investidura d’un nou president ? No em preocupa veure les bogeries d’un ex mandatari, em preocupa molt més, que tinguem en el Parlament a una colla d’il·luminats i eixelebrats que creguin representar la totalitat del poble català. Encara no s’han assabentat del què representen després del conjunt de conteses electorals, en les quals han estat severament derrotats. No volem salva pàtries, i si no hi ha una reacció contundent interna dintre de Junts, i no es treuen del damunt, tota aquesta plana major de personatges messiànics, tindran molt difícil formalitzar candidatures a les municipals 2027. Puc assegurar que son molts els alcaldes i regidors que es plantegen deixar càrrecs o en tot cas no repetir-los a la vista de que estan en un partit, convertit en secta, en la qual hi ha un “messies” capaç de tot, con tal de no retre comptes davant la Justícia. Es considera dipositari d’una institució com la Generalitat, sense donar-se compte que l’ha traïda, reiteradament. La història deixarà clar el seu paper de fals servidor públic, i causant de les majors vergonyes, mai imaginades.