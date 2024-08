EL PRESIDENTE ILLA. Los que tuvieron la paciencia de seguir la sesión de investidura del presidente Illa, el pasado día 8, pudieron contemplar la pluralidad y diversidad de opciones, en un Parlamento, compuesto por 135 miembros. Nunca, había estado tan fragmentado ni tan polarizado, y lo digo con conocimiento de causa, puesto que ejercí el cargo de diputado, durante 4 legislaturas. Volviendo al Pleno, después de la exposición del candidato, las intervenciones fueron más para la galería que no para discutir el contenido. Se esperaba con curiosidad la intervención del portavoz de Junts, Albert Batet, y no defraudó. Fue un auténtico sermón dirigido a un partido que cada vez se parece más a una secta que a un partido político. Tienen que mantener la llama de la independencia y para ello nada mejor que atacar a España y todo lo español. De hecho, la jornada empezó con una concentración en el Paseo Lluís Companys, a las 8 de la mañana para esperar la llegada del fugitivo Puigdemont, que había anunciado su vuelta. Y, efectivamente volvió, subió a un escenario dio su sermón, para consumo propio y transmisión en directo, por la televisión del “régimen”: TV3, y se marchó. Sí, sí, todo estaba preparado para una supuesta entrega pactada, pero, nada de nada. Un dispositivo propio, impidió a los Mossos, su detención, lo cual llevó a activar el protocolo de cierre de entradas y salidas a Barcelona. En fin, no se encontró, porque supuestamente, está en alguna casa, descansando tranquilamente, a la espera de montar alguno otro show cuando lo considere oportuno. Este acto fallido de detención supone una auténtica vergüenza ajena, y demuestra hasta qué punto este personaje ha perdido el poco “seny” que tenía. Que un ex presidente cause un ridículo como éste, es para enmarcar en las páginas de la historia, pero que además se permita incrementar el desprestigio de la policía catalana, es de matrícula de honor. Dicho esto, ha hecho felices a los hiperventilados, pero ha provocado un profundo malestar en el interior del partido. Muchos, habían asumido su detención y la veían como un motivo más para criticar las actuaciones judiciales, pero volver a huir, y dejar vacío su escaño en el Parlamento, supera el grado de aceptación y seguimiento. Habrá repercusiones internas, sino inmediatas, sí, dentro de un tiempo. Pero, volvamos a la sesión. Aparte las interrupciones, finalmente se votó la investidura con el resultado previsto de 68 síes, la mayoría absoluta requerida, de la mano de: PSC, ERC y los Comunes. A la salida del hemiciclo una guardia de honor de los Mossos rindió armas ante el nuevo Presidente de Cataluña. Para unos el 133, de toda su historia, para otros el 8º desde la restauración de la Generalitat, el año 1980. Estamos ante un hecho trascendental, no solo para los catalanes, sino también para todos los españoles. Nada será igual a partir de ahora. Con esta investidura el pasado día 8, cerramos la larga etapa del proceso i post proceso que para unos ha durado 15 años, y para otros 12. Da igual, el período ha sido muy largo y muy negativo, a todos los niveles. En octubre de 2017, estuvimos al borde de un enfrentamiento civil, si no se hubiera activado el artículo 155 de la Constitución. Coincidió, un penoso gobierno central, asustado y sin saber qué hacer, con un movimiento político, engreído y seguro de poder avasallar al Estado. Esta doble situación nos dejó a los fieles a la legalidad en una especie de tierra de nadie. Fueron años muy duros que dejamos atrás, gracias al esfuerzo y valentía de los resistentes. Pero, ha sido este mes, concretamente el día 8, en que hemos asistido a la victoria del estado de derecho, y dejado atrás el proceso. El presidente Illa representa auténticamente la realidad catalana. La real, no la inventada. Una persona trabajadora, bien formada, con una larga trayectoria al servicio de un Ayuntamiento (Roca del Vallés), donde fue alcalde, para después trabajar en la administración catalana, bajo los mandatos de los presidentes Maragall y Montilla. Finalmente culminó su dedicación como Ministro de Sanidad, durante la pandemia de la COVID. Con él llegan las nuevas formas y objetivos. La educación, el respeto a los demás, la asistencia a todos los foros y debates nacionales. El respeto a las leyes vigentes. A la transparencia y claridad. En resumen, la apuesta de Pedro Sánchez, está dando sus frutos en todos los aspectos y nos permite a los catalanes volver al diálogo, negociación y pacto, internos de país i externos de Estado. Ya era hora.