RETARDS INCOMPRENSIBLES AL BERGUEDÀ. Confiava en uns resultats més amplis i contundents a les eleccions al Parlament de Catalunya, per a poder reclamar al nou Govern, accions i actuacions àmplies i ambicioses en un tema tan essencial i delicat com és l’ordenació territorial del nostre país. Considero indispensable reformular les lleis d’ordenació del territori per adaptar-les a la realitat actual. Durant quatre legislatures vaig ser Diputat al Parlament, i la visió i realitat del país, d’aquell moment, poc té a veure amb la realitat actual. Parlo de quaranta anys enrere, amb unes vies de comunicació, molt diferents a les actuals, i amb unes noves tecnologies que han trencat barreres com mai havíem imaginat. Vam arribar amb retard a l’aprovació d’un mapa comarcal, que ja no és funcional, en bona part del país, i encara més tard van arribar unes vegueries, que ni a dia d’avui funcionen com s’havia previst. En resum, quan les coses es fan amb retard i no prou ben pensades ni consensuades, s’arriba a la inoperància actual. Un nou Govern hauria d’entomar el repte de reordenar el país, sota altres criteris. Les actuals comarques, han esdevingut poc operatives, excepció feta d’unes poques. Les vegueries o regions, suposen burocratitzar i ralentitzar tràmits i gestions, a banda de suposar despesa inútil, o en tot cas, poc justificable. Es evident que per encarar una revisió en profunditat de l’ordenació territorial del país, faria falta un Govern recolzat per una àmplia majoria parlamentària que no tindrà. Per tant, toca preparar papers, debats i propostes, de cara un proper mandat en que els resultats electorals ho permetin. Dit això, el motiu concret de queixa, ve donat per l’enorme retard a resoldre algun tema que ja havia parlat i acordat, cinc anys enrere: la implementació d’illes ecològiques, en els pobles que no fem el porta a porta. En aquest cas, s’havia previst agrupar els contenidors de selectiva en diversos punts, on la gent podés portar-hi els productes, per així facilitar la selecció i animar a millorar-la. Ara, els pobles afectats, disposen de diverses agrupacions de contenidors , en diferents punts del nucli urbà. L’acord arribat, era agrupar-los al màxim i buscar un sistema adient per tal de poder entrar, mitjançant una targeta o aplicació informàtica per obrir l’espai. Bé, el sistema és el de menys, el que importa és posar en marxa les illes acordades. El nou Consell Comarcal del Berguedà, sorgit de les eleccions municipals, porta més d’un any de funcionament i no he vist cap moviment en aquest tema. I és un tema important perquè les normatives de la UE son molt exigents i anem amb un gran retard. Animo, doncs, a reclamar celeritat i a complir amb els acords arribats cinc o sis anys enrere. Disposar d’illes, no solament millorarà l’aspecte estètic dels pobles afectats, sinó sobretot facilitarà una molt millor acció mediambiental. A veure si en els propers mesos veiem resultats.