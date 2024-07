PREMIS PRINCESA DE GIRONA 2024. El passat dimecres dia 10, tingué lloc l’acte de concessió dels Premis Princesa de Girona 2024, a Lloret de Mar i no a Girona per la negativa de l’Ajuntament a participar amb la Fundació que porta aquest nom. Quina immensa estupidesa, molt pròpia de l’independentisme més tronat. Espero, desitjo i confio que la ciutat de Girona sigui governada per Silvia Paneque, a partir de les eleccions municipals de 2027. Segur, sabrà compaginar la representació de la ciutat amb el treball , tan rellevant de la Fundació que porta el nom de la capital. I és que la Fundació ja ha complert els 15 anys de vida, i si algú vol veure els resultats, només ha de fer que anar al seu web, o veure els resums de premsa que cada any han sortit, en motiu d’aquesta cerimònia d’entrega de premis. Un total de 6 grans premis, d’àmbits i sectors molt concrets i rellevants, tan d’Espanya com de Llatinoamèrica. Voldria aprofitar aquesta fita per a trencar una imatge o un relat que contradiu la realitat. Des dels àmbits independentistes, s’ha volgut atacar sempre la institució monàrquica. Ells encara estan a la guerra de successió que expliquen a la seva manera, modificant el que els va bé, i esborrant el que no els convé, i equiparen la figura de Felip V, amb la de Felip VI. Estem ja acostumats a aquests jocs de paraules i arguments, que tenen més de rabieta infantil que no pas d’avaluació de la realitat present. No volen reconèixer els enormes canvis , en tot i per tot, de la institució monàrquica. Estem en una monarquia constitucional, en la qual el Rei ,està sotmès a la Constitució, i actua d’acord i en plena sintonia amb el govern de torn. Es pot ser republicà i tanmateix respectar i lògicament acatar la legalitat vigent. Es el que fem tots els càrrecs públics quan jurem o prometem la Constitució, en els actes previs a ocupar els càrrecs pels quals hem estat elegits. Però, farien bé també tots els preocupats per la salut del català, constatar que per primera vegada a la història, tenim un Rei que entén i parla el català. I, aquest any de nou la Princesa d’Astúries i de Girona, ha demostrat el seu coneixement del català, en un discurs, alternant el català amb el castellà. Quin millor servei poden fer a la llengua, que dues de les figures més destacades de l’Estat, el parlin ? S’han de saber reconèixer els mèrits, i saber situar-se en els temps que corren. Jo em considero republicà de cor, però puc ser-ho sense presses, i continuar fidel a la monarquia per molts i molts anys. No considero un error el discurs emès pel Rei, el 3 d’octubre de 2017. Som molts els qui l’esperàvem, i ningú agafi la part pel tot, perquè la creença de que a Catalunya hi ha molt pocs monàrquics, contrasta amb l’enorme interès que desperta la casa reial. El mateix que passa amb altres àmbits i institucions, com el militar, o l’esportiu . Precisament al mateix temps que es retransmetia la cerimònia, es constatava un seguiment del 67% a la selecció espanyola. Ho he dit moltes vegades, no creguem en el país que volen vendre els independentistes, sinó en el que realment tenim. El seu és falsejat i inventat, el nostre és ben viu i real.