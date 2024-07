EXECUTIVA PSC – BERGUEDÀ Abel García – Primer Secretari. Lluís Casas – Vice-Primer Secretari. Marc Ortega – Secretari d’Organització Joan Roma – Secretari Política Municipal Ariadna Herrada – Secr. Transició energètica/digital/ habitatge i formació. Lourdes Sánchez – Secr. Feminisme i Coordinació comarcal Maria Mendieta – Secr. Salut i Cultura Francisco Maldonado – Secr. Seguretat/Infraestructures/política rural i Alt Berguedà Gabriel Ortega – Adjunt a organització / comunicació i Baix Berguedà Carme Rosell – Adjunta a política municipal Dolors González – Adjunta a política municipal Ahir, dimecres dia 24 de juliol, es va dur a terme l’Assemblea de militants/tes del PSC a la comarca del Berguedà. Fet l’informe de gestió de l’executiva sortint, per part del Primer Secretari, Abel García, aprovat per unanimitat, es va procedir a l’elecció de la nova Executiva, també aprovada per unanimitat. A continuació es van elegir els 5 representants de la comarca al Consell de la Federació XI, en les persones de: Abel García, Lourdes Sánchez, Lluís Casas, Ariadna Herrada i Dolors González. La comarca disposarà d’un altre òrgan de participació que havia existit en anteriors etapes, amb molt bons resultats: EL CONSELL POLÍTIC COMARCAL, amb presència d’alcaldes, regidors, i persones no afiliades que poden fer aportacions valuoses als debats i propostes de cara ajuntaments, consell comarcal i altres institucions. Els principals objectius de la nova executiva aniran dirigits a recolzar els ajuntaments on es governa, fer un seguiment, control i propostes en el consell comarcal, i ampliar la representació a tota la comarca. El partit, ha obtingut uns magnífics resultats, en totes les eleccions dels darrers dos anys, situant-se com primera força política o com segona, en gairebé la totalitat dels municipis de la comarca. Aquests resultats, juntament amb la dinàmica interna, porta a fer, un més gran esforç de cara a les properes eleccions municipals de 2027, en les quals confiem ampliar clarament la representació en alcaldes i regidors, i lògicament en el consell comarcal. Superats els durs temps del procés, el partit ha crescut, i es vol continuar el creixement per tal de tenir representació sinó en tots els municipis, almenys en la immensa majoria. Això també suposarà una major i més intensa presència en els mitjans de comunicació i en tots els àmbits municipals i comarcals. Berga, 25 de juliol de 2024.