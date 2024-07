LOS EURODIPUTADOS Y LA CONSTITUCIÓN. El pasado lunes, día 1 de julio, se llevó a cabo el acto de jura o promesa de acatamiento a la Constitución española, por parte de los eurodiputados elegidos en las pasadas elecciones al Parlamento Europeo. Al acto, convocado por la Junta Electoral Central, acudieron 58 de los 61 eurodiputados elegidos. Las únicas ausencias, provenían, en dos casos, de diputadas embarazadas que pidieron hacerlo en otra sede, en una próxima fecha. Y, el tercer ausente, fue Antoni Comín (Junts), fugitivo de la Justicia, con domicilio en Waterloo. Tal como establece el ordenamiento electoral, una vez acatada la Constitución, se extiende la credencial que deben presentar ante el Parlamento Europeo, el día de la constitución de la nueva legislatura. En el caso de Comín, el puesto se ha dejado vacante. Es lo que corresponde, en cumplimiento de la normativa vigente. Y aquí tenemos un nuevo embate típico de las elucubraciones independentistas. Algunos creen que pueden saltarse la ley y solo deben dar cuentas directamente al Parlamento europeo sin cumplir este requisito legal. De hecho, el afectado ha reclamado poder formalizar el cargo, de forma directa, exigiendo una singularidad que considero inaceptable. Debo recordar que todos los electos políticos, cumplimos con este requisito, tanto a nivel local / municipal, como en cualquier otro puesto: consejos comarcales, diputaciones, parlamentos autonómicos, y por supuesto, Congreso y Senado. Es un precepto básico que no puede ser soslayado en ningún caso, sea para cargos en el interior de España o en el ámbito de la Unión Europea. De hecho, todos los cargos forman ya parte de la UE; en la que estamos inmersos. Veremos el recorrido que tiene la pretensión de Comín de no cumplir con esta obligación. Sería un mal precedente, porque es básico y fundamental que todos los representantes de un Estado miembro acaten la Constitución y la defiendan ante todos los estamentos de la UE. Todos los países cumplen con los preceptos democráticos, lógico es que los acaten, como acto previo a ejercer el cargo para el que han sido elegidos. Para los que no conozcan a Antoni Comín, pueden bucear en su biografía y verán a un personaje muy peculiar. Un auténtico equilibrista, a la búsqueda de cargos donde medrar y exponer su inmenso ego. Entró en política, de la mano de la plataforma Ciutadans pel Canvi, en apoyo a la candidatura de Pascual Maragall, como candidato a la Generalitat. Como esta plataforma era muy rigurosa con los cargos políticos, con prohibición de superar un único mandato, se pasó al PSC, y ya en este partido, se vio que hablaba mucho y trabajaba poco. Ante el temor a no poder seguir, se pasó a ERC, donde le nombraron Consejero de Sanidad, y de aquí, se fugó a Bélgica, con otros miembros del Consejo Ejecutivo, convirtiéndose en el escudero de Puigdemont, y junto con Clara Ponsatí, llegaron a ocupar los tres puestos en el Parlamento Europeo que consiguió la candidatura de Junts. Ahora, en las pasadas elecciones, de tres miembros, consiguieron solo uno. Ante esta inmensa debacle, solo se le ocurrió comentar que habían conseguido un diputado y “casi dos” porque solo le faltaron unos 80.000 votos para obtenerlo. Como pueden ver, pasará a la historia por tanto esfuerzo en movilidad política y astucia electoral. Es uno de los aspirantes a quedar salvado por la amnistía y hará todo lo posible para no volver, hasta que haya comprobado, en otros, que a él no le puedan detener. Todo muy épico, todo muy visto, en el entramado independentista.