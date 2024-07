HAURAN TORNAT MÉS SAVIS/SÀVIES ? La tornada, d’uns quants dels fugitius, residents a Suïssa, em porta a demanar si aquesta estada, en un dels països més democràtics del món, els haurà servit per aprendre un bon nombre de requisits per a respectar l’estat de dret, que ells/elles van trencar en diversos moments del procés independentista. Suïssa, porta molts anys, dintre dels primers 10 llocs, en l’índex de qualitat democràtica elaborat per la Unitat d’Intel•ligència del diari The Economist. La llista, de referència a nivell mundial, des que va néixer l’any 2006, supervisa i controla 167 països, atorgant puntuació en funció de diversos paràmetres, considerats bàsics, a nivell democràtic. Suïssa, figura en el número 7, amb una puntuació de 9,14 punts sobre 10, i per tant, és una democràcia plena. Per aquells que posin en qüestió la nostra solidesa democràtica, la d’Espanya, consta també com democràcia plena, amb una puntuació de 8,07 punts, i se situa en el lloc 22, empatada amb França. En el 2017, estava en el lloc 19, amb una puntuació de 8,32 punts. Ha baixat 3 llocs per culpa de la no renovació del CGPJ ( Consell General del Poder Judicial). Fets aquests deures, de ben segur l’any vinent recuperarà tres o quatre llocs. Ningú, doncs, posi en qüestió la qualitat democràtica del nostre país, tot i que és millorable, sense cap mena de dubte. Dit això, espero i confio en que els fugitius , establerts en el Cantó de Ginebra, hagin tingut temps per a comprovar temes i situacions que aquí ells van trencar i vulnerar. Allà, el jurament a les lleis vigents, és sagrat. No s’ha donat cap cas d’uns il•luminats o eixelebrats que trenquessin l’estat de dret, i amb ell, les lleis municipals, cantonals o nacionals. Tampoc, hauran vist en cap edifici públic ( municipal / cantonal / nacional) símbols, banderes, pancartes o altres artilugis que no siguin els oficials. Qualsevol que vulnerés aquest ordenament, seria destituït d’immediat, i posat en mans dels tribunals. En el país impera el sistema de “democràcia directa” amb ús als referèndums i consultes com a via normal i habitual. Des de l’aprovació de la Constitució, l’any 1848, s’han celebrat prop de 700 referèndums nacionals, i uns quants milers, de cantonals i municipals. Es habitual votar dues o tres vegades a l’any, a vegades amb 6 o 7 urnes, per a cadascun dels nivells ,posats a consulta. Però, mai, mai, n’hi ha hagut cap d’il•legal. Mai s’ha vulnerat la llei, i si en algun moment es volgués fer, segur s’impediria per tots els mitjans, amb l’eficàcia i rapidesa, pròpies dels suïssos. Vaig assistir, en viu i en directe, l’any 1974,a la segregació del Cantó de Jura, de parla francesa, del Cantó de Berna, de parla alemanya. Puc assegurar que es va actuar amb contundència, contra els contraris d’una banda i una altra, amb l’ús de les brigades especials de la policia, que al segon avís, deixaven places i carrers nets com una patena. I es va garantir que 3 districtes que no volien marxar de Berna, es quedessin ( Courtelary, La Neuveville, Moutier). En resum, personalment, vaig aprendre molt en la meva llarga estada a Berna, i sempre he tingut per guia i nord, el sagrat deure de complir el jurament fet, i mai, en democràcia, vulnerar l’estat de dret, fonamentat en la Constitució i l’Estat d’Autonomia de Catalunya. Confio en que hauran après aquests principis tant elementals i fonamentals.