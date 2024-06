RENOVACIÓ COMPLERTA – PLAÇA MAJOR – BORREDÀ Fa prop de 10 anys, l’equip de govern municipal, va dur a terme un detingut estudi sobre l’estat en que es trobaven els carrers i places del nucli antic del poble. L’estudi, va determinar la necessitat de procedir a una renovació integral dels serveis, bona part dels quals havien superat els quaranta anys de vida. Alguns, fins i tot s’acostaven als cinquanta anys. Fruit d’aquell estudi, es va redactar un Projecte de Condicionament del Nucli Urbà de Borredà, amb unes previsions d’inversió de 2,5 milions. El Projecte permetia executar-lo, per fases, en funció de les subvencions de les diverses administracions. Diputació, Generalitat, UE. Una primera fase: Condicionament tram Carrer Manresa – Carrer Queralt – Connexió amb Carrer Dr. Vilardell, es va dur a terme set anys enrere, gràcies a ajuts de la Diputació de Barcelona. Era la primera gran obra a fer, per a poder connectar la claveguera principal, a l’EDAR ( Estació Depuradora d’Aigües Residuals). En aquesta obra, ja es va fer la separativa d’aigües brutes- aigües netes. Una segona fase: Condicionament del Carrer de la Font, es va dur a terme el passat mandat. Aquest, era el carrer més antic del poble, i a banda de renovar claveguera i xarxa d’aigua, també es va decidir, per consulta popular, el tipus de rajola, per a paviment. Estem a la tercera fase: Condicionament Plaça Major i primer tram Carrer Manresa. El pressupost d’aquesta fase era de : 320.700,81 EUR. En el concurs per a l’adjudicació s’hi van presentar 7 empreses. L’empresa guanyadora ha estat CISA ( Catalana d’Infraestructures i Serveis Associats SL), a la qual se li va adjudicar per un import de : 272.884,31 EUR. El finançament d’aquesta fase va a càrrec del PUOSC – 2023- 2024, de la Generalitat de Catalunya. Aquesta Plaça havia estat objecte d’una gran reforma l’any 1978, amb un reasfaltatge l’any 1989. Des d’aleshores no s’hi havia dut a terme cap intervenció rellevant. Les obres preveuen aixecar tota la superfície de la Plaça i primer tram Carrer Manresa, per a procedir a substituir la vella claveguera per una de nova de major dimensió i separar aigües brutes que aniran a l’EDAR, i les aigües netes que desaiguaran al final del poble, per ser conduïdes cap a la Riera Margansol. També, es procedirà a renovar la xarxa de subministrament d’aigua potable. Els acabats seran similars als del Carrer de la Font, adequats a l’estètica del nucli urbà, i molt resistents al fred, i aptes per activitats diverses, molt pròpies de la Plaça Major. La previsió és tenir acabades les obres a finals del mes de setembre. Tota vegada que la Festa Major, des de fa molts anys, se celebra en aquest indret, l’ajuntament preveu traslladar-la a la zona esportiva. Allà es disposa de la pista poliesportiva, i altres espais adequats per acollir la principal festa del poble. Duta a terme aquesta tercera fase, l’equip de govern prepararà la quarta fase, per a presentar en alguna de les convocatòries de subvencions de la Diputació o la Generalitat. La previsió és poder tenir acabat la resta del nucli urbà, en els propers 5 o 6 anys, en funció de les subvencions que s’aconsegueixin. Borredà, 17 de juny de 2024.