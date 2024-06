QUINTA VICTÒRIA CONSECUTIVA DEL PSC. Si alguien tenía alguna duda sobre los resultados en Cataluña, los votantes han dejado claras sus preferencias. Por quinta vez consecutiva, el PSC ha logrado una amplia y contundente victoria, superando claramente los resultados de los partidos independentistas, que se dejan cerca de un millón de votos, en la contienda. El embate de ayer, era muy importante, para el conjunto del socialismo español, pero mucho más en Cataluña, donde hoy mismo se constituye el nuevo Parlamento, surgido de las elecciones del pasado 12 M. El PSC, ganó en las anteriores elecciones al Parlamento, a continuación, las municipales 2023, las generales, las del Parlamento del pasado 12 M, y finalmente las de ayer, al Parlamento Europeo. En total, cinco elecciones consecutivas con unos resultados, rotundos, inapelables. Las cifras reflejan la decisión de los votantes: 732.362 – PSC, un 30,63%; 430.925 – Junts, un 18,02% (981.357 en 2019 con un 28,63%); 354.246 – ERC, un 14,81% (727.039 en 2019 con un 21,21%). En cuarto lugar, encontramos al PP, con 329.411 votos, un 13,78%. Ha tenido una fuerte subida, pero no deja de estar en el cuarto puesto, muy decepcionante para quien quiera convertirse en alternativa de gobierno del PSOE. Otros, harán balance de los resultados a nivel nacional, pero queda claro que los grandes esfuerzos del PP para criticar y demonizar la Ley de amnistía, no han tenido los efectos esperados. Cataluña ha vuelto a dar su confianza al partido socialista, demostrando estar hartos de tantos embates y tantos pulsos de los independentistas al estado de derecho. Durante un decenio han dicho y repetido, hasta la saciedad, que representaban al conjunto del pueblo catalán, ni antes, ni mucho menos ahora, en que Cataluña ha llegado a los ocho millones de habitantes, pueden arrogarse la representación, cuando sumados todos sus votos quedan muy por debajo del millón. Pero es que incluso en otras elecciones, no han cosechado más de 1,4 millones, por debajo del 20% del total del censo. Eran muy importantes las elecciones de ayer, para el futuro de la UE, y también para el presente y futuro de España. Para los firmes europeístas, necesitábamos resultados a favor del progreso y futuro de la Unión, y para los progresistas, que el socialismo obtuviera buenos resultados para garantizar una Europa más fuerte y más social. Se han frenado las tendencias disgregadoras y se han salvado los muebles. Queda claro, de todas formas, la necesidad de introducir cambios importantes, para reforzar la unidad y fidelidad al proyecto, al mismo tiempo que se avanza en la ampliación. Volviendo a España y a su gobernabilidad, los resultados la refuerzan. Se corría el peligro en Cataluña de encarecer los pactos con los independentistas, pero sus resultados, los han de llevar a reflexionar sobre sus embates y delirios que no han sido refrendados por sus votantes. Perder un millón de votos, en cuatro años, supone uno de los mayores correctivos de la historia. Y reiterar, por quinta vez consecutiva, la confianza en el PSC supone pedirle presida la Generalitat, para resolver los problemas cotidianos de la gente y no perder más tiempo ni esfuerzos en embates que no tienen ni credibilidad ni futuro. Es hora de gobernar.