O SALVADOR ILLA ES INVESTIDO, O NUEVAS ELECCIONES. Los independentistes catalanes, llevan años haciendo todo tipo de juegos malabares para hacer creer que tienen la llave del futuro del país. La realidad va por otros caminos, sobre todo en los últimos años, en que los tres partidos independentistas han perdido la mayor parte de sus votantes. Tanto ERC, como Junts y las CUP, han perdido la mayor parte de votantes, hasta el punto que sumados todos no llegan a 1,4 millones. Debo recordar que el censo electoral se acerca a los 6 millones, y en habitantes, hemos superado los 8 millones. No dejo de insistir en mis artículos, aquí en el Obrero digital, y en otros medios de comunicación catalanes, estos datos, porque son los que esconden los independentistas. Nunca quieren comparar sus resultados con los globales de Cataluña. Saben que pierden en todas las comparaciones, así que mejor no hablar de ellos. Son muy reticentes a aceptar que el PSC de Salvador Illa, ha ganado en votos y escaños, por primera vez en los cerca de 45 años de democracia recuperada, y que ha culminado una serie de 5 victorias consecutivas, en el último año y medio. Es decir, ha ganado todas las elecciones de este ciclo electoral. Dicho esto, nadie se haga ilusiones respecto a la capacidad de asumir resultados por parte de los independentistas. Siempre buscan vías imaginativas para hacer creer que sus resultados son de mejor calidad que las de los otros y en consecuencia pueden buscar caminos inexplorados para llegar a sus objetivos. Ahora mismo, con los resultados en la mano, todavía pretenden tener opciones a presidir la Generalitat. ¿Cómo lo consiguen? Muy fácil, sumar todos los suyos y pretender que el PSC se abstenga. Es decir, se aparte, aunque haya sido el partido ganador. ¿Increíble no? Sí, para el común mortal, pero no para independentistas de pura sangre que ven lo que otros no atisban a ver ni imaginar. Ha tenido que salir Salvador Illa, a decir y repetir que nunca, nunca, se va a abstener para hacer presidente a un claro perdedor, huido a Bélgica, en uno de los episodios más vergonzantes de nuestra historia contemporánea. Ellos lo venden como una huida táctica para preservar la “institución catalana”. En fin, marchar a Bélgica, en el maletero de un coche, dejando a sus compañeros de Consejo ejecutivo, en Barcelona, después de haber acordado ir a sus despachos al día siguiente, es para enmarcar en el cuadro de despropósitos y vergüenzas en torno al “procés”. Con todos estos antecedentes y resultados, queda claro que no habrá sesión de investidura el martes día 25 de junio. Se prevé repetir la experiencia anterior de un “acto fallido” para iniciar el período oficial de dos meses, al final del cual, caso de no haber elegido presidente, se activa un nuevo proceso electoral que culminaría en nuevas elecciones, el 13 de octubre. Nadie es capaz de asegurar que esto no ocurra, a la vista de la profunda crisis en la que se encuentra inmerso ERC, y sus 20 diputados. Para llegar a los 68 ,de la mayoría absoluta son necesarios los 42 del PSC y los 6 de los Comunes. Un tripartito parlamentario que no gubernamental, supongo. No será fácil encajar todas las piezas porque el reloj empieza a correr y tantas piezas necesitan encontrar encaje, obviando las constantes trabas que irá poniendo Junts, para torpedear la operación e intentar ir a nuevas elecciones. Ya han comprobado que su pretensión de reeditar una nueva coalición con ERC, es impensable. Las relaciones entre los dos partidos son peores que malas y nada hace prever puedan mejorar, al contrario. Así pues, toca esperar los resultados de las reuniones entre PSC y ERC, con contactos menos intensos con los Comunes de Sumar. El tope para llegar al objetivo es el día 25 de agosto. Puede parecer mucho tiempo, pero las dificultades son inmensas, a la vista de la convulsión interna en la que ha entrado ERC. De su solución o encauzamiento dependerá, en gran parte, las posibilidades de acuerdo Tripartito. Y si no se llega, queda claro que el fugitivo Puigdemont no tiene ninguna posibilidad de ser investido. Se puede engañar él o engañar a sus seguidores más acérrimos, pero no al conjunto de los ciudadanos. Pronto se verá.