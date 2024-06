INSÒLITES SITUACIONS ELECTORALS. Després de més de quaranta anys d’assessorament i representació del partit socialista davant diferents òrgans electorals, apareixen situacions insòlites que afecten alguns municipis, en aspectes que mai havien donat cap problema d’interpretació. Precisament, la llei electoral vigent a Espanya, és prou clara i garantista com per haver superat tota una vida de gestió i aplicació. Ens regim per la LOREG ( Llei Orgànica de Règim Electoral General) , de 19 de juny de 1985. En el seu article 54 i següents, regula la propaganda i els actes de campanya electoral de les candidatures que es presenten a cada contesa electoral. Per deixar clares les coses, proclama que els espais disponibles, a cada municipi, es repartiran en funció dels resultats de les mateixes eleccions, en l’anterior convocatòria, en la circumscripció corresponent. Els ajuntaments, solen fer reunió de representants electorals, o simplement exposen tots els espais disponibles com perquè cada candidatura, en faci un ús proporcional i responsable. Els municipis més grans proposen un repartiment, que tot seguit envien a la Junta Electoral de Zona ( JEZ) perquè li doni el vist i plau, o el revisi, cas d’algun recurs o impugnació. Els partits més grans, solen presentar un document davant la JEZ, comunicant l’interès en ser considerats interessats i compareguts, en tots i cadascun dels municipis, del partit judicial. Fa molts anys d’aquest funcionament, i arreu del país, se segueix aquesta pauta. Amb tot, a vegades apareixen novetats o insòlites interpretacions que precisen aclarir termes i sobretot evitar repeticions. Es el cas, a les passades eleccions al Parlament, d’ajuntaments com Santa Maria d’Oló, Avinyó i Navàs, amb situacions insòlites, en aquest apartat de distribució d’espais destinats a propaganda electoral. En el cas de Santa Maria d’Oló, es decideix per “acord telefònic” distribuir els espais tal com es va fer en les darreres eleccions municipals, i repartir-se’ls al 50% entre ERC i JUNTS. I ja està, queda prohibit que les altres 14 candidatures al Parlament puguin fer ús de cap dels espais disponibles. I queda clar que seran denunciats tots aquells que intentin posar propaganda encara que tinguin representació parlamentària. Increïble !. En el municipi d’Avinyó, es fa una cosa tan o més estranya, com repartir els espais no sabem ben bé seguint quin criteri. Donen 28 espais a Junts, 21 a ERC, 8 a la CUP, 6 al PSC, 3 al PDECAT que ja no existeix, 2 a ECP, i 1 a C’s. Tampoc aquí se segueix el que estableix la LOREG, ni es tenen en compte els resultats de les anteriors eleccions al Parlament. Finalment a Navàs, la situació esdevé, increïblement confusa, segons la qual algú va concedir tots els espais a Aliança Catalana, de manera que com a protesta tots els partits van decidir no penjar cap propaganda ,en cap dels espais del municipi. Increïble !. Son situacions insòlites, no vistes en anteriors conteses electorals que mereixen ser estudiades i tingudes en compte per les autoritats electorals d’aquest partit judicial, i a nivell provincial, i estatal, per evitar repeticions que no son explicables ni desitjables.