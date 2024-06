DÍAS DECISIVOS PARA LA UE. Recuerdo mi estancia en Suiza, los años setenta, en que tres millones de españoles estábamos repartidos por medio mundo. Años de dictadura, con escaso futuro laboral y nulas libertades. Eran años en que los países de acogida, nos veían como ciudadanos de segunda o tercera categoría, procedentes del sur, donde imperaba la pobreza y la dictadura. Fueron años para trabajar y soñar en volver, algún día, en otras condiciones. Y fuimos muchos los que lo conseguimos. Años después de haber entrado en la CEE, precedente de la actual UE, volví a Suiza. La imagen de España había cambiado radicalmente. Formábamos parte de la gran Comunidad y en poco tiempo, subimos escalones hasta los primeros puestos, en relevancia y poder de decisión. Estamos en el lugar que nos corresponde con ansias de seguir avanzando hacia nuestro objetivo final: la constitución de los Estados Unidos de Europa (EUE). Este ha de ser nuestro objetivo y a ello hemos de dedicar nuestros esfuerzos. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará? No hay que ser un gran estratega para ver dónde está el poder real, en el mundo actual. Dependemos demasiado de los EUA, en cuestión de seguridad, un tema que se veía poco importante, hasta que llegó la invasión de Rusia a Ucrania. Los que no creían en guerras cercanas, han asistido a una en vivo y en directo, justo a las puertas de casa. Ya no puede haber más excusas para no avanzar en temas de seguridad hacia la constitución de un ejército europeo, y a nivel económico hacia una gran potencia que pueda hablar de tú a tú, con las que convivimos. Solo podremos ser dueños de nuestro futuro si nos constituimos en una gran nación de naciones, con estructura federal, traspasando competencias y soberanía a una UE, que será mayor que la presente, no en vano tenemos varios países esperando entrar. Éste es el futuro que nos espera, por el que luchamos y al que aspiramos, a no ser que partidos con otras pretensiones y anhelos, no lo echen por tierra. En las elecciones del próximo domingo día 9 de junio, nos jugamos nuestro futuro. No son unas elecciones más, ni sobretodo unas elecciones menos importantes que las internas, de cada país. Son unas elecciones que van de más Europa, o de menos. Nosotros los socialistas somos los más convencidos de avanzar hacia la futura realidad de unos EUE, pero tenemos adversarios fuertes y decididos a parar este avance, con propuestas de congelar y desmontar estructuras federales. Donde nosotros proponemos más Europa, cediendo competencias y soberanía, partidos de derecha y extrema derecha proponen debilitar las grandes instituciones para que imperen las políticas nacionales. No quieren más Europa, pretender limitar sus funciones y competencias, retrocediendo en el camino andado. Y cuando se retrocede, se deja que otros competidores avancen, agrandando las distancias entre unos y otros. Es el momento de demostrar valentía y acierto. Sol una UE fuerte, en todos los ámbitos puede hacerse un lugar en el mundo global. Para garantizarlo hay unos pocos partidos con las ideas claras y la voluntad firme. El PSOE ha sido protagonista de los grandes cambios internos, ahora también lo quiere ser de los externos, para reforzar e impulsar la nueva UE que puede nacer el próximo día 9 de junio. Es la gran oportunidad a nuestro alcance.