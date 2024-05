PREPARATS PER A GOVERNAR. A pocs dies de tancar campanya i veure el resultat de les urnes, podem afirmar que el partit millor preparat per a governar, és el PSC. Pel candidat a president, Salvador Illa, i pel conjunt de candidats i candidates, a formar part del Govern de la Generalitat. No n’hi ha prou de tenir un bon cap de llista, s’ha de disposar de prou personal per a cobrir el gran nombre de càrrecs que finalitzen termini, el dia de les eleccions. Un govern, és un equip, per aplicar un programa de govern, durant els quatre anys que dura el mandat. Només si hi ha un bon president, acompanyat d’un bon equip, es garantirà una bona i eficient gestió. No és el que hem tingut en els darrers dotze anys. Massa gesticulació, massa propaganda i massa pensar en futurs impossibles, en comptes de preocupar-se dels problemes quotidians. No es pot estar en dues dimensions alhora, i quan es vol estar en una, es descuida l’altra. A dia d’avui, tenim una immensa administració de la Generalitat, en situació desorganitzada. Fa anys, molts anys que no s’ha produït cap reforma interna com per reordenar conselleries, secretaries generals i direccions generals. Passen els anys i ningú gosa posar en qüestió l’herència rebuda. Simplement es fan retocs cosmètics, o s’afegeixen nous òrgans, sobre els existents, creant major desordre i confusió. Ningú s’estranyi de l’enorme desgavell, ineficiència i retards, en la majoria de serveis. Hi ha accions duplicades i triplicades, amb formularis absurds per desconnectats de la realitat. Existeix una multiplicitat de normes, que es contradiuen unes a les altres, produint retards immensos, en serveis de caràcter vital. Podem agafar qualsevol departament, qualsevol servei per a mostrar les deficiències que l’afecten. Catalunya està pràcticament a la cua de tota mena de serveis a la ciutadania. Ho podem veure en resolució d’expedients de discapacitat, en ajudes a la dependència, en operacions mèdiques, en suport a la gent gran, ajudes a l’habitatge, .... La llista o més ben dit, les llistes son inacabables, de les quals se’n deriva que el prestigi i l’admiració que un dia havia aconseguit Catalunya, ha deixat d’existir. Ens hem convertit en una autonomia més, però a més, mal gestionada. La gent ja no confia en una administració envellida i desorganitzada. I no ens podem imaginar continuar en aquesta situació si no volem acabar molt malament. Recuperar el bon govern, només pot venir de la mà de qui està preparat i disposa d’elements per a dur-ho a terme. El PSC, disposa d’una persona formada, preparada i amb ganes de canviar les coses, com és Salvador Illa. I té al costat un partit fort i prou nombrós com per a trobar-hi les persones adequades per a cada càrrec a cobrir. Alguns fixen en dues-centes persones, les indispensables per a agafar el relleu, altres les apugen fins a les tres-centes, en funció dels nivells que es vulguin renovar. Sigui la xifra que sigui, Salvador Illa ha aconseguit prou recolzament i suport com per a mobilitzar tots els qui formen part del PSC, i alhora a molts d’altres que, ara sí, veuen en ell la persona capaç de recuperar el prestigi i el respecte perduts, i estan decidits a incorporar-se al projecte. Estem a punt de veure la resposta dels catalans. Estic convençut d’un resultat major i millor del que pronostiquen les darreres enquestes. Hi ha ganes de girar pàgina, i fer-ho prou bé, com perquè ningú tingui cap dubte. Ho veurem el diumenge a la nit.