NERVIOS INDEPENDENTISTAS. Ya en la recta final de las elecciones catalanas, asistimos a auténticos ataques de nervios, cercanos al pánico, por parte de ERC y Junts. Esperaban revertir tendencia, pero los días pasan y las encuestas indican una amplia escapada de Salvador Illa, al frente del PSC, y a lo lejos Junts y ERC se van alternando, en el segundo puesto. Muy por detrás, aparece la CUP, con una importante pérdida de votos y representación, y aparece el nuevo partido de extrema derecha catalana, Alianza Catalana, presidido por Silvia Orriols, alcaldesa de Ripoll (Gerona). Y ni tan solo aparece el partido de Clara Ponsatí (Alhora) muy crítica con todo y todos. Habrá que esperar a la noche del domingo para ver cómo queda el resultado, pero, de entrada, no es previsible un “sorpasso” de ninguno de los dos partidos independentistas, al partido socialista. De hecho, cabe recordar que ya en las anteriores, el PSC las ganó, y fue gracias al pacto entre independentistas que no pudo gobernar. De aquí, el gran interés en adelantar a los otros, para garantizar la formación de un Gobierno, en torno al partido socialista. Mi impresión personal, resultado de hablar y recorrer multitud de pueblos y ciudades es que las encuestas todavía no reflejan la realidad del país. Hay mucho voto oculto, fruto de tantos años de procesismo. Son muchas las personas reacias a informar sobre sus intenciones de voto, de manera que mi previsión es una mejora del voto socialista, en detrimento de la de los independentistas. Hay mucha gente harta de tantos embates, anuncios grandilocuentes, ataques a todo lo que se mueve y suene a español, y proclamas de propuestas que no tienen ninguna posibilidad de ser llevadas a cabo, se digan referéndums, declaraciones de independencia o decisiones unilaterales. En la vida de los pueblos, hay momentos de incertidumbre que aprovechados debidamente pueden llevar a hacer cosas impensables. Esto es lo que pasó en los años previos y posteriores a 2017, pero pasaron y no volverán. Y la prueba de que no volverán es la ridícula campaña “francesa” de Puigdemont, mediante la cual los militantes, simpatizantes y curiosos, son transportados en autocares al sur de Francia, para allí recibir la bendición, acompañada de sermón, del ex presidente fugado, en el maletero de un coche. Todo se puede vender y todo es susceptible de ser enmascarado en una hazaña de valentía y astucia, pero francamente comprar el relato, defenderlo y compartirlo con otros, solo los muy cafeteros, lo pueden hacer. El resto de los mortales nos lo miramos como un espectáculo fuera de nuestro tiempo. Lo interesante vendrá a partir de la noche electoral si los números se confirman. Si ERC queda tercera, habrá repercusiones porque avanzar las elecciones para quedar terceros, no entraba en las previsiones del presidente Aragonés ni de su entorno más directo. Si Junts queda segundo, pero no puede gobernar, habrá terremoto, como para hacer saltar por los aires un instrumento creado para lucimiento y salida personal de Puigdemont. Así, pues, preparémonos para una noche electoral de infarto, en la que habrá cambios importantes, en todos los partidos. Unos para salir del gobierno, otros para entrar y otros por unos malos resultados que obligarán a cambios relevantes en sus liderazgos y estructuras. Es hora de que el post proceso, pase factura y ponga a cada uno en su sitio. Mi previsión es que lo hará con mucha más contundencia y claridad de la que expresan las encuestas. Faltan pocos días para comprobarlo.