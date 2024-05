EL SEMPITERN DÈFICIT DE SOCORRISTES. A les portes d’un nou estiu, malgrat la sequera, seran centenars les piscines municipals que obriran les portes per a convertir-se en “refugis climàtics” i centres d’oci i esports, en centenars de pobles , arreu de Catalunya. Però, un any més, es troben amb greus problemes per aconseguir socorristes titulats. Som un país carregat de problemes que no els sabem solucionar, ni trobem sortides com sí ho han fet, a la resta de l’Estat. Aquí, més papistes que el Papa, vam fer un canvi radical, set anys enrere que ha provocat un dèficit de 3.000 socorristes, sense haver previst cap solució a curt i mitjà termini. Aquell any, el govern de la Generalitat va decretar que totes les piscines amb una làmina d’aigua superior als 200 m2, havien de disposar de socorristes titulats. I els títols, s’havien d’obtenir en cursos de formació i no per les vies que havien estat habituals i normals, com ho segueixen sent, a la resta d’Espanya. Durant anys, decennis d’anys, molts estudiants i altres col·lectius, s’apuntaven a cursos de socorrisme aquàtic, de la mà de Creu Roja o de la Federació Catalana de Natació. Durant 4 o 5 caps de setmana intensos, aconseguien el títol. Un títol que els permetia trobar feina durant 2 o 3 mesos, en piscines públiques o privades. Tenien uns bons ingressos, molt útils per continuar estudis ,o simplement per compensar el temps dedicat. Feliços ells/elles i tots els qui els contractaven. No hi havia problemes perquè hi havia suficients titulats. Canviat el sistema, el dèficit va ser immediat, i ha esdevingut crònic de manera que a data d’avui, hi ha centenars d’ajuntaments a la recerca de socorristes, i com ells càmpings, hotels, cases de colònies, etc. Porto anys clamant en el desert, el retorn als vells temps. Tenim un Govern sord i mut. No ha volgut canviar el sistema per molt que s’ha insistit. El resultat és un dèficit d’uns 3.000 socorristes que obliguen a algunes empreses a buscar-ne a Xile i Argentina, sí, sí, allà ara és hivern i poden venir a fer la temporada aquí. També anirem a buscar-ne a Aragó, València, Andalusia....on els títols s’aconsegueixen com nosaltres abans aquí. Es un problema estúpid, al qual no se li ha volgut donar solució. I no parlem de raons de seguretat, parlem de voler demostrar a la resta del món que aquí demanem unes titulacions per damunt de tot i de tots. Abans, cobríem els llocs amb vigilants, que tenien el títol de socorristes terrestres, per actuar en casos d’incidents lleus. Estàvem d’acord en imposar socorristes aquàtics en piscines olímpiques, a les platges o en altres instal·lacions de gran superfície i volum, però res a veure amb piscines de lleure, de 150, 180 o 200 m2, amb una altra piscina de xapoteig per a la canalla, de 20 o 30 m2, en la qual és obligatòria una persona adulta que vigili al nen/nena. Doncs bé, s’havia de trencar la normalitat per imposar uns títols i obligacions que impedeixen obrir moltes piscines i que altres han de retallar superfícies per a posar vigilants. I milers d’estudiants que trobaven feina a l’estiu, han deixat de poder-ho fer. Fantàstic. Confio que un nou Govern, aporti solució a aquest despropòsit.