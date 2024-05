CRISIS EN EL INDEPENDENTISMO. Los malos resultados, en las elecciones al Parlamento de Cataluña, están provocando un auténtico terremoto en el mundo independentista. El primer afectado es ERC, pero no tardará en padecerlo Junts. De momento intentan disimularlo con propuestas de intercambio de votos y acuerdos que nadie ve posibles ni factibles. Es una forma de pasar tiempo para no pensar en el difícil futuro que les espera. Volviendo a ERC, nadie imaginaba un resultado tan contundente. Perder, 13 diputados, de una sola tacada, no estaba en las previsiones de nadie. Y ahora hay que digerir el resultado. Un resultado que deja el partido en muy malas condiciones para encarar el futuro, de aquí que haya dimitido Pere Aragonés, el presidente de la Generalitat, pero a continuación ha debido hacerlo Oriol Junqueras, el presidente del partido, y Marta Rovira, la secretaria general, huida a Suiza. Los tres principales cargos, han renunciado o lo harán después de las elecciones al Parlamento Europeo. Dejan, para finales de noviembre, celebrar un Congreso extraordinario para recomponer partido y dirección. En su larga historia, ERC ha mostrado su carácter convulso e impredecible, en múltiples ocasiones. Es un partido de difícil gestión porque mantiene el carácter asambleario de sus propuestas y decisiones con un alto grado de imprevisión e improvisación. Será muy complicado negociar acuerdos y pactos con un partido que ha entrado en una profunda crisis, sin ningún recambio a nivel de liderazgo. Hay un primer gran tema a negociar y pactar, como es la formación de la Mesa del Parlament, prevista para el 10 de junio, el día siguiente a las elecciones al Parlamento Europeo. No está claro qué órgano o qué parte de la dirección estará en condiciones de reunirse y acordar algún pacto. Y si ERC, está en esta situación no tardará Junts, en iniciar un camino similar. De momento quieren aparecer como serenos y tranquilos pero la procesión va por dentro. Han pasado de 32 a 35 diputados, pero han fracasado totalmente en sus aspiraciones de ser los ganadores y poder sumar una mayoría absoluta. Ni lo uno, ni lo otro. El fracaso ha sido rotundo, y por mucho que quieran hacer juegos malabares los números no salen. Pretender ahora ir a pedir ayuda a ERC, es una burla, después de años de críticas, juego sucio y ataques continuados en todos los ámbitos institucionales. Pero, intentar sumar partidos que no están por la labor, y proponer la abstención de otros, solo se le ocurre a una mente de otra dimensión. Esta fase quedará superada dentro de muy pocos días, y entonces aparecerá la pura y dura realidad. La de un partido desnortado, sometido a los vaivenes de un iluminado como Puigdemont que busca la salvación propia, cueste lo que cueste. Al final del camino, deberá dimitir porque nadie se lo imagina haciendo política de oposición en el tercer o cuarto banco del hemiciclo. Llegados aquí, será el momento en que Junts deberá plantearse cómo se organiza, qué dirección elige y cómo se enfrenta al futuro con altas dosis de realidad. Hasta ahora viven en un limbo, dominado hasta en los más mínimos detalles por Puigdemont y su pequeño círculo de adeptos. Pronto los alcaldes pedirán volver a la realidad y empezar una nueva etapa en la que todo está por hacer. En resumen, las elecciones del 12 M han supuesto un terremoto interno, en la vida política catalana, del cual sale muy reforzado el PSC de Salvador Illa, y deja en una fuerte crisis a todo el independentismo. Es una consecuencia clara de la apuesta de Pedro Sánchez por desinflamar y resolver el conflicto catalán, primero con los indultos y ahora con la Ley de amnistía. Que nadie dude que han sido elementos esenciales para llegar hasta aquí.