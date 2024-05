CATALUNYA HA TORNAT A DECIDIR – EL PSC, HA GUANYAT. Ahir, vam assistir a un nou triomf de la democràcia. Catalunya ha tornat a decidir i ho ha fet de manera molt diferent a anteriors conteses electorals. Per primera vegada, en els 45 anys de democràcia recuperada, en unes eleccions al Parlament, el PSC guanya en vots i en escons. Va obtenir un 27,94% dels vots emesos, 869.855 que li suposen 42 representants, en un Parlament format per 135 diputats/diputades. En tenia 33, n’ha guanyat 9. En segona posició, Junts, amb 35 diputats. En tercera, ERC amb 20 ( venia de 33), segueix en quarta posició el PP, amb 15 escons( en tenia 3), VOX amb 11, 6 els Comuns( en tenia 8), 4 la CUP( en tenia 9) i finalment Aliança Catalana, es converteix en partit parlamentari amb 2 escons. Amb els resultats a la mà queda clar el missatge dels catalans que converteixen Salvador Illa en el guanyador, i suposen una baixada molt rellevant del conjunt del bloc independentista. Agradi o no, aquest és el mapa electoral que, entre tots hem decidit. Avui, pertoca a tots els partís fer balanç. Reflexionar, avaluar i sospesar les raons dels guanys i pèrdues, per a tot seguit, actuar en conseqüència. El mapa no serà fàcil de gestionar, però és el que pertoca fer. No s’està en política per resoldre temes senzills, sinó per saber encaixar resultats, saber-los interpretar, i decidir quin és el millor camí a seguir. Després de prop d’una dotzena d’anys, ficats en el procés, els resultats han estat clarament negatius per al conjunt del país. Només cal mirar qualsevol dels indicadors d’activitat, per constatar la pèrdua de pes, en el conjunt d’Espanya i de la UE. Els governs de torn han estat distrets, en tota mena d’embats i propostes, deixant la gestió en segon lloc. Toca, recuperar gestió i activitat per atrapar el temps perdut, i posicionar-se davant els grans reptes que tenim al davant. La figura de Salvador Illa, pot facilitar els necessaris acords per a fer possible aquesta nova etapa perquè ha estat en llocs rellevants, i se n’ha sortit bé. Els seus anys d’alcalde, li han donat les pautes a seguir per lligar pactes i aconseguir acords. En la seva victòria no hi ha hagut ni un bri de prepotència ni menysteniment envers ningú. Respecte total als resultats, i crida a tothom per fer possible la nova etapa que avui encetem. Parlarà, s’asseurà amb tots i cadascun dels partits parlamentaris, amb excepció de VOX i AC, tal com es va acordar fa pocs dies. S’ha de trobar la formula per fer possible un Govern progressista, i encarar la nova etapa. Qui cregui que pot deixar de banda resultats, i bloquejar qualsevol sortida, cometrà un greu error. El país i la seva gent necessita un Govern ferm, preparat i totalment dedicat a millorar les condicions de vida de tots els catalans, sigui quin sigui la seva procedència. Salvador Illa va posar els serveis públics com a gran prioritat perquè funcionin bé, i estiguin al servei de la ciutadania. Es un repte prou rellevant, com perquè tots els partits s’adaptin als resultats obtinguts, i en treguin les conseqüències. Hem girat un full, per obrir-ne un altre de molt diferent. Es el resultat d’haver tornat a decidir.