TERMÒMETRE ELECTORAL. Va bé tenir enquestes perquè mostren la situació dels partits, en un moment donat. Tots els experts estan d’acord en que ja res no és com era, anys enrere. La fidelitat al mateix partit durant anys, és cosa d’un petit percentatge. La resta, va decidint en funció del que veu, sent o li sembla, fins el punt de que una part important, es decanta per un partit o altre durant la campanya electoral, o just en els darrers dies. Una altra via per auscultar el panorama és parlar amb molta gent, especialment amb aquells que saps han votat altres opcions polítiques. Si es mantenen o no fidels, i les raons que donen és una bona manera de saber cap on aniran els trets. A dia d’avui he de dir que hi ha un decantament clar cap al partit socialista, no solament per raó dels darrers cicles electorals, en que ha quedat primer ( Parlament, Municipals, Generals) sinó pels resultats de les enquestes, tan estatals com nacionals. Hi ha però, una altra manera de captar el termòmetre electoral, i és la de veure com antics votants, simpatitzants i fins i tot militants, s’acosten per manifestar apropament, després d’anys d’allunyament i/o ruptura. En aquest cas, cal destriar el canvi de bona fe, del d’interès per estar al costat del previsible guanyador. Si una cosa no suporto és la hipocresia i la falsedat, i no son pocs els que sempre volen estar, a costat del guanyador. Es evident que cal fer atenció a tot aquest món d’interessos, però el que sí demostra és l’olfacte per detectar per on van les coses. Hi ha un cansament generalitzat per tants anys de procés, amb enganys i falsedats que han esgotat el personal, i son molts, molts els que volen tornar a la realitat del dia a dia. Veure com el Govern s’ocupa i preocupa perquè els serveis essencials funcionin com cal. Que tot vagi puntual, que se simplifiquin tràmits, que es pugui atendre la gent de forma presencial, que es cobri de la Generalitat quan toqui...en resum, que el país funcioni en la seva globalitat. No estranyi ningú el primer gran compromís de Salvador Illa: que els serveis funcionin. En un altre lloc, podria semblar una innocentada. Aquí, no. Portem anys en que no tenim prou professionals a la sanitat, ni prou mestres, ni prou rapidesa en les tramitacions i gestions, ni pagaments puntuals, ni prou seguretat , ni prou mesures per la lluita contra la sequera, ni prou habitatges de lloguer assequible, etc. Es evident que capgirar la situació no es pot fer en un o dos anys, però si es té l’adequada planificació, cada any pot suposar un avenç en la bona direcció, fins aconseguir, en un o dos mandats, arribar al punt d’eficiència volgut. Tot és posar-s’hi i posar al capdavant dels departaments , gent preparada i formada. El partit socialista la té perquè l’ha anat preparant en aquests anys d’oposició. I el termòmetre electoral al que feia referència al principi, marca un grau important de confiança en el candidat a president, el seu equip i el seu partit. D’aquí la confiança en repetir la victòria electoral de les passades eleccions, però amb un més elevat grau de res