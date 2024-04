PRIORITATS COMARCA BERGUEDÀ – MANDAT 2024 – 2027. 1.- Garantir atenció mèdica – sanitària a tots els pobles, en similars condicions i horaris, a la prepandèmia. 2.- Facilitar a tots els ajuntaments petits ( menys de 2.500 habitants), servei de secretaría, administració, arquitecte i enginyer. 3.-Redacció d’un pla de millora de camins rurals, en el que figurin tots els pendents de ser condicionats, amb la previsió de tenir-los plenament transitables, abans de finalitzar mandat. El finançament anirà a càrrec de Generalitat i Consell Comarcal. 4.- Exigència, davant el Govern de la Generalitat, de tenir redactat, exposat i aprovat el projecte de DESDOBLAMENT DE LA C-16, EN EL TRAM BERGA – BAGÀ – Túnel del Cadí, abans de finalitzar 2024, per tal d’ adjudicar les obres, al llarg de 2025. 5.- Exigència, davant el Govern de la Generalitat, de tenir adjudicades les obres de millora dels trams de la C- 26: Navés – Avià – Berga ; i Berga- Vilada- Borredà, abans d’acabar mandat. 6.- Promoure un conveni entre Consell Comarcal – Govern de la Generalitat i Ajuntaments, per organitzar i finançar la vigilància dels espais naturals de la comarca. En cap cas, es demanarà als ajuntaments, una aportació que superi el 15% del cost total. 7.- El Consell Comarcal, redactarà i aprovarà un Pla d’Habitatge de lloguer assequible, dirigit a tots els pobles petits ( 2.500 h.), per tal que els ajuntaments disposin de finançament per a la compra de cases velles i deshabitades, i recursos per a la seva rehabilitació. 8.- El Consell Comarcal garantirà a tots els ajuntaments que ho demanin, suficients socorristes titulats, per a cobrir les necessitats, en els mesos d’estiu, 2024 – 2027. 9.- Resoldre, en el termini d’un any, el sistema de recollida de residus en els pobles, no acollits, al sistema del porta a porta. 10.- Necessitem una nova Agència de Desenvolupament del Berguedà que atengui les entitats pròpies de la comarca, i impulsi les més actives, lligades a la indústria, turisme i serveis. 11.- Creació d’un fons destinat a impulsar activitats esportives, culturals i de lleure, per a fomentar la interrelació dels joves de la comarca. 12.- Formalitzar, dintre d’aquest any 2024, que tots els tècnics i treballadors, dels serveis mancomunats, destinats als ajuntaments, siguin assumits pel Consell Comarcal. Berguedà, 12 de febrer de 2024