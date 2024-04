POLÍTICA SIN CUARTEL. A la vista de las reacciones por la carta de Pedro Sánchez a la ciudadanía, se producen posicionamientos acordes con estrategias predeterminadas. Los partidos de derecha y extrema derecha, niegan sinceridad y humanidad al presidente, y consideran que todo es fruto de una estrategia planificada para aparecer como víctima. Con ello pretendería reactivar el partido y conseguir mejores resultados electorales en Cataluña y en las elecciones al Parlamento europeo. Similares argumentos dan los medios de comunicación, fieles seguidores de estos partidos, la mayoría de ellos, generosamente subvenciondos por ayuntamientos, diputaciones, y gobiernos autonómicos, en manos de PP y VOX. Es la mejor prueba de la polarización y la estrategia de ataque y derribo al gobierno de progreso, encabezado por Pedro Sánchez. De hecho, todo lo visto, todo lo que estamos viendo y todo lo que vendrá, es de manual. Es la guía para atacar, por tierra, mar y aire, a un gobierno y a unos partidos que le dan su apoyo. Todo vale, aunque no tenga veracidad ni relación con la acción de gobernar. Y cuando se han saltado las primeras líneas rojas, se pueden saltar todas las que vienen después. No hay límites, no hay fronteras, no hay piedad para nada ni para nadie. Hay que destruir al adversario cueste lo que cueste. Así estamos, así hemos llegado a lo que algunos pretenden sea el primer paso para descabezar al gobierno, y poder reclamar nuevas elecciones, confiando en que, ahora sí, puedan gobernar. No para mejorar e impulsar nuevas políticas de progreso, para la ciudadanía, no, no, sus objetivos son personales y para colectivos muy concretos y reducidos. Nada nuevo en el horizonte. Cuando han gobernado hemos visto cuáles eran sus prioridades y cómo se han deteriorado los servicios públicos, en beneficio de los privados. Solo hay que mirar las políticas de las CCAA gobernadas por ellos. Y cómo van apareciendo los primeros escándalos y aprovechamientos de los cargos, para intereses particulares. Y si esto es ya conocido y previsible, lo que más preocupa, es la existencia de un pequeño pero muy potente “poder judicial” en sintonía con los partidos de derecha y extrema derecha. Aquí tenemos la “revolución pendiente”. Difícil, complicada y pospuesta año tras año a la espera que las nuevas generaciones desistieran de sus objetivos. No se ha conseguido. Tenemos unos grupos que pretenden poner límites al poder legislativo, tutelar las acciones y decisiones del poder ejecutivo, y, en definitiva, convertirse en guías de lo que consideran “la correcta gobernanza del país”. Si alguien tenía alguna duda sobre la necesidad de que sean las Cortes Generales las que nombren a una parte de los miembros del CGPJ, se le desvanecen, a la vista del comportamiento de una parte del poder judicial. ¿Cómo irían las cosas si los propios jueces fuesen amos y señores de sus órganos y nombramientos? ¿Qué futuro nos esperaría si pudieran auto nombrarse o recabar apoyos unos a otros, para intercambios de cargos, ascensos y nombramientos, a los más altos cargos de la magistratura? Queda clara la necesidad de renovar el CGPJ, con las actuales reglas, y si hay que cambiarlas, mejor ampliar el poder de decisión del poder legislativo. Es la única vía para garantizar la independencia y los necesarios equilibrios en un órgano tan importante como éste. En cuanto a la carta de Pedro Sánchez, total comprensión y apoyo a su persona y a la de su esposa. Comprensión y derecho a expresar su humanidad. Que sea fuerte, decidido, audaz, no impide tenga sus emociones y sentimientos, y los exprese en la carta publicada y en los círculos más próximos. Son infames las declaraciones, comentarios y expresiones usadas por periodistas a sueldo de los impulsores de la estrategia del todo vale, como lo es el uso de medios de comunicación públicos para debatir y reprochar que un dirigente público pueda tener vida privada. Hemos sido muchos los que hemos sido atacados en nuestra esfera privada, para intentar acabar con nuestra vida política. Yo mismo lo padecí durante diez años. Sé lo que es el uso torticero de los tribunales, de las denuncias falsas, de las acusaciones sin fundamento o falseando pruebas. Es muy duro enfrentarse a estas situaciones. Precisamente porque he vivido y padecido múltiples ataques, comprendo perfectamente el estado de ánimo de Pedro Sánchez. Estamos todos consternados, pero nadie crea que desanimados o desarmados. En absoluto. Vamos a hacer la mejor de las campañas electorales en Cataluña y acto seguido en las elecciones al Parlamento europeo. Confiamos en la continuidad de Pedro Sánchez, con ánimos renovados y decididos a emprender el contra ataque, por tierra, mar y aire, para evitar lleguen al gobierno partidos como el PP y VOX que no han dudado en usar las peores artes, para conseguir en tribunales y prensa adepta , lo que no consiguieron en las urnas.