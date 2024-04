MOSSOS ,EN ELS POBLES PETITS. Només cal viure en un poble petit, i voltar pel país, per donar-se compte de la problemàtica de la seguretat i compliment de les normes cíviques, més elementals, quan no es disposa de vigilants ni policies municipals. El problema és gran i greu , a més, de molt difícil solució. Mirem algunes xifres. Catalunya té 947 municipis dels quals, només 204 disposen de policia municipal. Uns pocs disposen d’un petit cos de vigilants, i la resta, prop de set-cents, depenen de tot i per tot, dels efectius que té el Cos de Mossos d’Esquadra (CME). Concretament 18.355, segons dades, de fa un any, que no cobreixen ni de bon tros les necessitats del territori. Sabem de la petició i la voluntat de continuar ampliant el CME fins els 21.000 efectius, però també la població ha passat ,dels set als vuit milions, en poc més de cinc anys. I el desplegament no resol la problemàtica dels petits pobles. Que una patrulla passi un o dos cops al dia, per un poble, no resol les múltiples necessitats que es deriven de l’aplicació de les ordenances fiscals, en un munt de temes. Qui hagi voltat per les passades festes de Pasqua, o vagi per pobles una mica coneguts, en caps de setmana, veurà un gran nombre d’incompliments de la seguretat viària, de les ordenances municipals, i de comportaments incívics, diversos. Disposar d’una patrulla dues o tres hores, de mitjana, a la setmana, no permet preservar, protegir ni sancionar les infraccions comeses. Què fer en aquestes circumstàncies? S’han d’introduir canvis profunds en la persecució de la delinqüència, en general, i de les infraccions de tota mena, en particular. Quan penso en els pobles petits, és fonamental poder sancionar l’incompliment de les ordenances, tan quan es tracta de multar a propietaris incívics de gossos, com quan s’estaciona el vehicle en llocs perillosos o on s’impedeix fer algun mercat o festa. Hi ha un munt de qüestions que trenquen l’harmonia d’un poble. Si els infractors creuen tenir impunitat, animen d’altres a seguir el mateix camí, fins convertir caps de setmana i festes, en un autèntic problema. Ara, quan això succeeix toca trucar a la Comissaria comarcal, i demanar la presència d’una patrulla. Hi ha poca disponibilitat i el temps d’arribada no és immediat, de manera que la infracció pot esdevenir conflictiva per a d’altres perjudicats. Toca implementar noves mesures, per descarregar de feina i presencialitat als Mossos, juntament amb la introducció de les noves tecnologies, que facilitin passar fotos i descripció de las propostes de sanció per part de l’alcalde o algun dels regidors. Amb aquestes dades, tramitar la sanció corresponent. Altres mesures, precisaran d’altres instruments, però tot el que sigui resoldre per la via ràpida determinades infraccions, alliberarien ajuntaments i Mossos de milers de desplaçaments al llarg de l’any. Tot i això, son inevitables noves convocatòries de Mossos per incrementar plantilla i així garantir presencialitat constant en tots els nuclis del país, però també rondes de vigilància per camins i vies locals, on viuen pagesos i ramaders. Tothom ha de tenir uns mínims de seguretat que encara no tenen.