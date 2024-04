FER TRUITA SENSE TRENCAR OUS. ERC, després de mesos d’estudis, debats , reflexions i consultes a grans experts en matèria constitucional, ha descobert de la mà de l’ex Secretari General d’ERC, i ara director de l’Institut d’Estudis d’Autogovern, Joan Ridao, que es pot celebrar un referèndum, en el marc de la Constitució. Gran descoberta, ja dita i repetida, en una desena d’ocasions ,en el passat. Què té de nou la proposta ? En principi res, si bé amaga unes quantes informacions de vital rellevància. Ho sento, però en matèria constitucional, em fio molt més del Catedràtic Xavier Arbós que no pas de Joan Ridao. I és que els arguments donats per aquest expert, deixen meridianament clara la situació. Recorda l’expert que si es pretén convocar un referèndum, a l’empara de l’article 92 de la Constitució, els cridats a votar serien tots els espanyols, no només els catalans. Primer tema rellevant. El referèndum seria consultiu no decisiu ni imperatiu. Segon tema rellevant. Però, n’hi ha un altre de definitiu: l’article 2 de la Constitució ,deixa clar que Espanya és un estat indivisible. Es a dir, no dona cap potestat a ningú per a la segregació ni independència, de manera que si es volgués fer un referèndum sobre la independència, primer s’hauria de modificar l’article 2. I modificar l’article 2, activaria tots els mecanismes establerts en la Constitució. Vol dir, pronunciament del Congrés amb els dos terços preceptius, igual condició pel Senat, etc. De fet, cosa que també amaga l’informe del Director de l’IEA, el TC ja es va pronunciar sobre la qüestió en el cas Ibarretxe. En aquell moment, va resoldre que si algú vol emprendre el camí cap a la independència, primer ha de modificar la condició d’indivisibilitat que estableix la Constitució. Evident. Si algú vol fer una truita, i la condició és no poder trencar ous, veureu que la condició és de vital rellevància, com per no poder cuinar una truita. Doncs bé, sortint d’aquest símil quotidià, si anem a un tema tant vital com la modificació de la Carta Magna, veureu que l’exposició del professor Arbós, és impecable. Per a més lleugeresa, ERC proposa la celebració d’un referèndum, sense ni tant sols exigir quotes de participació ni de resultats. Es igual. Que voti qui vulgui i si la gent es queda a casa, pitjor per a ells. La proposta tiraria endavant encara que fos amb un 20 o 30% dels votants. Això ja és , fins i tot , sortir dels paràmetres mínims per actuar dintre d’una democràcia. Arreu del món es fixen unes condicions mínimes com perquè una consulta pugui ser considerada seria o un frau. Per últim, no deixa de ser curiós que ara ERC, proposi una iniciativa que precisa d’una petició a les Corts Generals, una delegació de competències a la Generalitat, i en algun moment la signatura del Rei. En fi, les campanyes electorals obliguen a treure noticies, fins i tot per tapar-ne d’altres, però haurien de tenir una base molt millor fonamentada que la que han fet servir per aquest tema del referèndum.