LA GRAN OPORTUNIDAD Un pequeño partido como Els Comuns, ha hecho caer al gobierno de la Generalitat, con la simple excusa de no suspender un proyecto en tramitación ( Hard Rock , un complejo lúdico- deportivo – con casino incluido), planificado en la provincia de Tarragona. Una muestra más, de la poca seriedad, sumada a la previsión de recoger algunos descontentos, con la gestión de ERC. No piensan en el país ni en su gente, sólo en sus conveniencias partidistas. A la vista de los resultados veremos cómo se lo recompensan. Y los resultados los tendremos la noche del domingo 12 de mayo. Después de tantos años, ligados al proceso independentista, se abre la gran oportunidad de girar página e ir a la búsqueda del tiempo perdido. Este será el gran argumento del candidato del PSC, Salvador Illa. Un candidato que tiene a punto el partido y un gobierno alternativo que se ha fogueado a lo largo de la actual legislatura. Si miramos atrás, llevamos 44 años de gobierno autonómico, con unos resultados poco brillantes, a pesar de las importantes competencias en las principales infraestructuras, equipamientos y servicios. De hecho, se ha disuelto el Parlamento, por no aprobar unas cuentas para este año que ascendían a 43.673 millones de euros. Y la Generalitat tiene 290.000 trabajadores a su cargo, entre funcionarios y personal contratado, que llegarán a los 300.000, a finales del año próximo. A pesar de los números, las competencias y el personal, lo cierto es que la gestión ha sido más bien regular tirando a deficiente. Lo hemos visto en sectores tan esenciales como Sanidad, Educación, Bienestar Social, Seguridad, lucha contra la sequía, etc. Ha faltado liderazgo, capacidad de gestión, planificación y programación. Se ha querido paliar con agitación y propaganda, pero al final, las carencias pasan factura. Y ahora ¿qué? Pues, ahora llega el momento de la gran oportunidad. Después de profundas crisis de gestión y populismo, hay que aprovechar el momento para elegir a la persona adecuada para presidir la próxima legislatura. Y de entre todos los candidatos conocidos, sobresale uno por su preparación, formación y objetivos: Salvador Illa, el candidato del PSC. Su paso por la alcaldía de un Ayuntamiento (La Roca del Vallés), por otros puestos municipales, y por el Ministerio de Sanidad, en plena pandemia, lo convierten en el mejor situado para encarar la próxima etapa presidencial. De hecho, los que llevamos años en política, siempre hemos tenido como gran objetivo emular la eficiencia y resultados obtenidos por Enric Prat de la Riba, que por allá el año 1914 asumió la presidencia de la Mancomunidad de Cataluña. Una entidad, suma de las cuatro diputaciones catalanas, que en tan solo diez años (1914 – 1924) llevó a cabo una ingente labor de innovación y trasformación de todo el país. Incluso ahora, cien años después, pueden verse sus proyectos y obras, en todas partes. Parece imposible lo que se llevó a cabo con tantos pocos recursos, pocas competencias, pero mucha imaginación, innovación y dedicación. No en vano se le conoce como el “seny ordenador” de Cataluña. Pues bien, somos muchos los que vemos en la figura de Salvador Illa a un nuevo líder que haga posible la confluencia de las administraciones catalanas, para coordinarlas y sumarlas a un gran proyecto de recuperación del tiempo perdido. Dejar de ser el territorio ausente en todas las reuniones y comisiones, para estar presente y al mismo tiempo impulsor de propuestas y transformaciones del Estado en un sentido plurinacional, acorde con los objetivos federalizantes. Cataluña tiene un inmenso potencial, echado a perder, por una deriva independentista que olvidó la existencia de dos tercios de la población, y condujo el país a cotas de enfrentamiento y pérdida de la fuerza interna. Las elecciones permitirán corregir todos aquellos errores e impulsar el gobierno y la sociedad hacia la lógica coordinación y cooperación con todas las regiones y territorios de España, dentro de la UE que es nuestro marco de realidad, presente y futura. Este es el objetivo a alcanzar el próximo 12 de mayo.