DESDOBLAMENT, ARA SÍ? En els darrers quinze anys, hem tingut quatre presentacions de propostes de desdoblament de la C-16 catalana, la E9 europea, entre Berga i Bagà – Túnel del Cadí. Els alcaldes de la comarca i els diputats al Parlament, ens havíem proposat treballar plegats per aconseguir continuar la conversió de l’antiga C-1411, en autovia, de forma integral. Es a dir, sense parar fins arribar al Túnel. Doncs bé, he de dir que no ens en vam sortir, com tothom pot comprovar a dia d’avui. La primera proposta de desdoblament integral, vingué de la mà de l’aleshores Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal. Amb un recorregut de vint quilòmetres el projecte contemplava trenta viaductes i nou túnels. Era / és un traçat complicat, i d’aquí que el cost pujava fins els 635 milions d’euros. Parlem de principis de 2009, concretament del nou de març, quan se’ns presentà el projecte. Després vingué Lluís Recoder, amb una proposta clara de rebaix d’expectatives, vistes les restriccions pressupostàries i la complexitat del projecte. El seu successor a la Conselleria, Santi Vila, deixà clar la modificació del projecte, per anar a buscar-ne un altre significativament més baix de pressupost. I, finalment el 9 de gener de 2019, el Conseller Damià Calvet, ens presentà un nou projecte, batejat com New Jersey, pel sistema de cremallera, que permet convertir un dels carrils de pujada o baixada , en doble funció. Un sistema nou a Espanya, però ja conegut i operatiu en els EUA. El desdoblament en quatre carrils arribaria fins a Cercs, i d’aquí fins al Túnel seria de tres, amb aquesta modalitat. El cost estimat era de 178 M, molt inferior al que suposaven els quatre carrils, del projecte inicial. En el debat posterior, diversos alcaldes vam intervenir per a manifestar la necessitat urgent de procedir a l’ampliació, vist l’increment de trànsit de la C-16, ja no només en temporada d’esquí, sinó al llarg de tot l’any. Hi hagué un acord, molt majoritari, d’acceptar el nou projecte, a canvi de celeritat en la tramitació i execució. Han passat els anys, i hem comprovat l’incompliment generalitzat dels acords i compromisos d’aquella convocatòria fins el punt de tenir constància, per diverses iniciatives del Grup Parlamentari Socialista, d’haver congelat la tramitació. D’aquí que es portés una Moció al Consell Comarcal del Berguedà i una Proposta de Resolució al Parlament per exigir la represa dels tràmits i garantir la seva execució. Totes dues aprovades per àmplies majories. Es així com la nova Consellera, Ester Capella ( ERC), presenta el que ha de ser el “projecte definitiu de desdoblament”, molt similar, per no dir calcat al de Damià Calvet, si bé afirma que ara va de debò perquè disposa de pressupost. Ho sento, però per a mi la credibilitat, és similar a la dels anteriors i tots tenien pressupost. El que ara falta, és la partida pressupostària, i cal tenir present que l’any vinent hi ha eleccions, i podria passar que ni l’actual Consellera ho fos, ni hi hagués ERC, en el Govern. Per si de cas, entitats, associacions, organismes i institucions estan fent gestions per aconseguir que aquest projecte figuri en el programa electoral de Salvador Illa, com a millor via per assegurar la seva execució. Després de quinze anys de promeses, volem realitats.