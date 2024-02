FESTEJOS POSTELECTORALES. Lo siento, pero nunca me han gustado los festejos postelectorales, sobre todo cuando la exageración y la sobre actuación, campan a sus anchas. No sé quién se ocupa de asesorar al PP, y muy especialmente a Núñez Feijóo, pero tendrá problemas cuando tenga que preparar los festejos postelectorales del País Vasco y Cataluña. En mi caso concreto, hubiera podido celebrar siete victorias consecutivas, con mayoría absoluta, a nivel municipal. Nunca las celebré por no considerarlo oportuno, y, en parte también, como respeto a los perdedores. Hay que mantener siempre, el respeto entre adversarios, pensando en que todos queremos lo mejor para el municipio, la autonomía o la nación, y los resultados son la decisión de los ciudadanos en un momento concreto que puede variar, al cabo de meses o años. Así pues, la exultante celebración de Núñez Feijóo por los resultados en Galicia, se le puede atragantar cuando tenga que explicar los resultados en el País Vasco, y los de Cataluña. Dos territorios históricos, en los que el PP realmente tiene un larguísimo camino por recorrer. Sus constantes cambios y su concepto de territorios subordinados, al poder central, producen resultados catastróficos. Bien pronto, lo volveremos a ver. Es cierto que en el ámbito socialista tienen que reflexionar sobre los resultados y apretar el ritmo de creación y afianzamiento de los liderazgos territoriales. Tanto los de autonomías como de las grandes ciudades, y muy especialmente de las capitales provinciales. No es fácil encontrar la persona adecuada, en el momento oportuno, pero es el trabajo en marcha, entre unas elecciones y otras. Ahora mismo, aunque parezca un poco exagerado, ya se están preparando las candidaturas para las municipales de 2027. No se puede improvisar ni pensar en soluciones milagrosas en el último minuto. Un liderazgo sólido, precisa de mucho estudio, muy buena selección, acompañada de una conformación de equipo, para trabajar juntos la alternativa a un gobierno de otro color político. Volviendo a las autonómicas, tendremos el 21 de abril, las del País Vasco, luego vendrán las Europeas, el 9 de junio, y para principios de 2025, las del Parlamento de Cataluña. Será esta serie la que marcará el futuro de los grandes partidos, pero sobre todo, decidirán el primer partido en Euskadi, y en Cataluña. Todo indica que se necesitarán pactos para conformar gobiernos. Hemos dejado atrás los tiempos de mayorías absolutas. En relación con Cataluña, la confrontación se producirá a tres bandas: PSC, ERC y Junts. La dura batalla entre los partidos independentistas, está propiciando un avance destacado por parte del PSC, con Salvador Illa, a la cabeza. El hecho de haber sido el ganador de las tres últimas elecciones, le sitúa a la cabeza de las opciones, pero sobre todo, las ansias de dejar atrás todo lo relacionado con el proceso independentista, le puede dar unos réditos definitivos para formar gobierno.