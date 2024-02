FALLA EL FACTOR “H”. Mentrestant les institucions siguin regides per persones, el factor “H”, el factor humà, continuarà sent clau. De les persones, depenen totes i cadascuna de les decisions que prioritzen unes inversions, per damunt d’unes altres. I de les persones, depèn gastar més o menys ,en temes no essencials, o clarament prescindibles. Si algú tenia algun dubte, res millor que haver estat al capdavant d’una de les institucions més essencials, com son els ajuntaments, per a poder-ho confirmar. Alguns ,busquen excuses en el finançament, altres en les competències i altres en les lleis. Sí, tot és important, però si les idees estan clares, hi ha una bona formació al darrere i moltes ganes de treballar, les dificultats es superen i s’avança, cap els objectius desitjats. Dic això, a la vista dels resultats de l’acció de govern d’ERC, al front del Govern de la Generalitat. Si pensem en tres o quatre grans accions o projectes, seríem incapaços d’enumerar-los. Es gestiona, sí, però sota criteris de grisor generalitzada. No hi ha ,ni grans objectius, ni grans realitzacions, en aquests prop de tres anys de govern autonòmic. I que ningú busqui la falta de majoria, perquè si han continuat, malgrat tot, és perquè estaven convençuts de poder governar, mitjançant acords i pactes amb la resta de partits. Almenys amb aquells que els permetien arribar a majories absolutes. No sembla hi hagi continuïtat, perquè bona part dels pactes de l’any passat, per aprovar el pressupost 2023, no s’han complert , és lògic que els socis de l’any passat, es neguin a repetir experiència, sense els resultats esperats. Perquè no hi ha acció de govern ? Vull dir perquè no veiem grans propostes ni grans projectes? Doncs, perquè falla el factor “H”. Falta matèria gris, en el Consell Executiu i juntament amb ell, en falta en altres nivells de l’administració. Porto, aquests anys de govern en solitari d’ERC, mirant, supervisant i controlant l’acció de govern, almenys a les comarques de la Catalunya Central, i francament no puc dir que puguem estar contents ni satisfets. No és fàcil trobar la gent adequada per a conformar un equip de govern. Sobretot quan el partit va escàs de militants. Tampoc ho és, anar-los a buscar a fora, quan els càrrecs institucionals s’han devaluat i desprestigiat. Moltes persones preparades, prefereixen seguir a la vida civil, abans que passar-se a la vida política. Aleshores, es va baixant de nivell, fins a fitxar persones a les quals els càrrecs els hi van grans, molt grans. Quan això passa, i passa molt sovint, és lògic veure decadència i manca de resultats. En això estem en aquests moments. No hi ha lideratge, no hi ha suficient formació i preparació com per gestionar el Govern de la Generalitat, amb l’eficàcia requerida. Es busquen viatges, i es fan promeses verbals de projectes que ningú s’agafa seriosament, perquè tothom té clar que formen part del paisatge preelectoral . Ja no ni ha ni temps ni relleus possibles, per a fer un canvi radical de rumb. Només queda esperar que els resultats facin la seva feina. En pocs mesos ho veurem.