BORREDÀ: DIVERSES OBRES EN MARXA. 1.- CARRER DE LA CREU : Recollida aigües residuals, per conduir a l’EDAR. Estan a punt d’acabar les obres fetes al final del carrer de la Creu. Aquestes obres, planificades, en el moment de la construcció de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals, consisteixen en instal·lar un pou per a recollir les aigües brutes d’aquest carrer, impulsar-les cap amunt, per connectar-les a les clavegueres del Carrer Manresa, i d’aquí cap a l’EDAR. Amb aquesta obra totes les aigües residuals, del nucli urbà, son tractades per l’EDAR, de manera que al final, les aigües depurades van a parar a la Riera Margansol. Una obra, poc vistosa però molt important de cara al tractament de les aigües residuals. 2.- ENTRADA DEL POBLE I PAS DE VIANANTS, PER LA ZONA VERDA. Feia anys que convenia arreglar l’entrada a la zona de la Fàbrica de baix, des de la Carretera. L’empresa de Pere Busoms, ha fet l’obra i també la neteja d’alguns arbres, de la zona verda, aprofitant la construcció d’un caminet que facilitarà l’enllaç, des de l’entrada del polígon fins al carrer Vinyal. Una vegada acabi l’obra, quedarà una àmplia zona verda, amb un camí de trànsit, fora de la carretera. Útil i bonic alhora. 3.- COBERT AL COSTAT DE LA CAPELLA CEMENTIRI. Una vegada es van buidar els dos laterals de la capella, on hi havia els nínxols més antics, es va planificar poder-hi fer un cobert que permeti protegir-se en cas de pluja o de sol excessiu. L’empresa de Vilada està fent les obres, i suposo que en un mes es podrà veure el resultat. 4.- RECOBRIMENT EN PEDRA DEL MAGATZEM MUNICIPAL. A càrrec de l’empresa d’Alpens, està molt avançada l’obra de recobriment en pedra de les parets del magatzem municipal, situat a la cruïlla del Carrer de Dalt, amb el Carrer Barcelona. Un canvi substancial en l’estètica de l’edifici, que una vegada acabat oferirà una imatge molt diferent a la que hem tingut en aquests darrers dos anys, i al mateix temps permetrà fer ús de la plaça de damunt el magatzem. 5.- NOU MOBILIARI URBÀ, DE FERRO. Des de fa anys, en Josep Roma, aprofitant la jubilació, va fent estris, figures, jardineres, ets, amb materials que li donen o que busca, una mica per tot arreu. En les fotos podeu veure les darreres obres fetes, una que serveix de paperera i les dues altres de jardineres per a guarnir i evitar l’aparcament al costat del pou de Can Font. Febrer de 2024.