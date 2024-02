BARRERES TÈCNIQUES PER EVITAR CONTACTES AMB ADMINISTRACIÓ. Arran la pandèmia es van posar un bon nombre de barreres per evitar la presencialitat , en la majoria d’organismes i institucions. La resistència a treure-les és ferotge. Per molt que critiquem i reclamem, costa molt la seva supressió. Només falta que algú ho provi per a constatar aquesta realitat. En qüestió d’un parell de setmanes he volgut demanar informació, dades i tenir contacte telefònic, amb uns quants departaments de la Generalitat. Puc assegurar que és una cursa d’obstacles que ben pocs ciutadans poden superar. Per una suposada millora de la gestió, es dona un telèfon, per a contactar amb alguns serveis. El mateix número de telèfon, la qual cosa suposa quedar en espera, cinc, deu, quinze minuts. Al final, et poden dir que el servei concret, està ocupat i que millor trucar més tard. Aquest més tard, es pot convertir en perdre mig dia o tot el dia, sense cap altra alternativa que la d’enviar un missatge per correu, que tampoc dona cap seguretat de ser atès, en un termini raonable de temps. Però, és que a més, hi ha qüestions que no poden ser resumides en un curt missatge sinó requereixen més àmplies explicacions. O simplement que no es vol deixar per escrit, segons quines qüestions. A nivell de govern central, es va acordar recuperar la presencialitat en tot lloc i moment, una vegada deixada enrere la pandèmia. No s’ha aconseguit i haurem d’insistir molt, i si cal, fer accions més contundents, si volem fer-nos escoltar. No és de rebut veure com es redueix el contacte, a la mínima expressió i si es truca al 012, pocs aclariments poden donar, perquè no tenen clar què passa en un departament concret de la Generalitat, o en diversos quan tots ells depenen d’un sol operador. Quan em trobo en dificultats com aquestes penso en els milers, centenars de milers de persones, no avesades a l’ús de les noves tecnologies, que intenten contactar amb serveis concrets de la Generalitat i veuen com els van apareixent barreres, que no saben com saltar-les. Vaig més lluny, en les meves reflexions, hi ha una voluntat clara, de torpedinar l’accés als serveis. S’ha arribat a la conclusió que molta gent truca perquè no han pres prou temps en estudiar els temes, i volen consultar-los, per estalviar esforços. No entenen o no volen comprendre que molta de la paperassa de l’administració és feixuga, complicada i gens fàcil d’assimilar. I haurien d’entendre que una de les primeres missions d’una administració és donar facilitats al ciutadà perquè pugui contactar i resoldre dubtes. Estem lluny d’aquest compromís. Per això es mantenen les barreres i no hi ha cap voluntat de treure-les o de fer-les realment assequibles. Es un objectiu més a posar en un proper programa electoral, per a substituir la ineficiència del govern d’ERC, per un altre, que atengui temes com aquest.