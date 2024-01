PAMPLONA, UNO DE LOS PEORES PLENOS VISTOS. A los incrédulos sobre el fondo y las formas de la derecha y derecha extrema, les recomiendo visionar el pleno de la moción de censura, del pasado 28 de diciembre, en el cual los partidos, hasta el momento en la oposición, unieron sus fuerzas para desplazar a la alcaldesa Cristina Ibarrola (UPN), por el cabeza de lista de EH Bildu, Joseba Asiron. Desde el preciso momento que se conoció el pacto, Pamplona vivió días de tensión extrema, intentando UPN y PP, provocar miedo y deserción, entre los firmantes, poniendo los focos, especialmente contra los representantes de PSN – PSOE. Contra este partido, y contra el presidente Pedro Sánchez, fueron todos los ataques y acusaciones. El Pleno, fue el escenario perfecto, para demostrar le prepotencia, la rabia y el odio contra todos los que habían osado presentar la moción, y el discurso de la alcaldesa censurada, previo a la votación, fue uno de los más duros, infames y llenos de odio que he escuchado en mi vida. Si alguien tenía alguna duda sobre la conveniencia de enviarla a la oposición, se le borraba de inmediato. Una moción de censura, siempre resulta amarga, rompedora de mandato, difícil de gestionar, pero a los políticos se nos pide ejemplaridad y ser pedagógicos en nuestras acciones y actuaciones. Es, en momentos como estos, cuando hay que demostrarlo. Puedo jurar que lo visto en Pamplona fue todo lo contrario. La peor visión de la política y de un cargo municipal. La Sra. Ibarrola por su gestión y falta de apoyo, mereció censura. Debía haberla aceptado y acatado con dignidad y respeto. Nada de esto. Su discurso puede servir para enmarcarlo, en las facultades de ciencias políticas y sociales, como modelo de mala perdedora, incapaz de aceptar las reglas elementales de la democracia. La alternancia en el poder, no tiene que ser un drama, ni convertirla en un acto vengativo. Si se quiere servir al municipio por el que ha sido elegido, tan importante es estar en el gobierno como en la oposición. Aquí reside la grandeza de un político. Saber estar en política, en el lugar que le ha correspondido. Y si en un primer momento se está en el gobierno, toca gobernar y si por cuestiones de cambios de mayorías, hay que pasar a la oposición, hay que hacerlo preservando fondo y formas. La retahíla de acusaciones, improperios, insultos, mofas a todo lo que representa el socialismo, estaba fuera de lugar. Pero, lo visto y escuchado, servirá, no solo para demostrar a los pamploneses, la clase de persona que es Cristina Ibarrola, sino como actúa ella y su partido cuando pierde. Y lo mismo sabrá, respecto al PP. Ahora se abre una nueva etapa en la que los partidos coaligados deberá demostrar con hechos que tenían razón, en la presentación de la moción de censura. Tendrán una férrea oposición, desde el primer día, pero, en muchos casos, les puede ayudar a la hora plantear retos y conseguir objetivos. El resultado final lo veremos dentro de tres años, cuando los pamploneses vuelvan a las urnas.