LUCHA FRATRICIDA EN EL INDEPENDENTISMO. Los que nos mantuvimos fieles a las leyes vigentes, antes, durante y después del proceso, no nos sorprende la lucha fratricida entre ERC y Junts, con la CUP de espectador y Alianza Catalana, preparándose para entrar en el Parlamento, en cuanto se convoquen las próximas elecciones. Queda todavía por decidir qué hará la ANC (Asamblea Nacional de Cataluña). Según cómo evolucionen las cosas podría haber cinco partidos, disputándose el espacio independentista. Un espacio menguante que se reduce a cada nueva elección, hasta llegar a menos de un millón, en las pasadas elecciones generales. Es importante dar a conocer las cifras porque la impresión, a nivel general, es equívoca. Son muchos los españoles que imaginan unos partidos independentistas, potentes y muy bien posicionados para emprender nuevos embates contra la “pérfida España”. No, no, seamos realistas y pongamos las cosas en su sitio. Cataluña ha llegado a los 8 millones de habitantes, la cifra más alta de la historia. Su composición es muy variada y plural, con una presencia de un 16,2 % de extranjeros, procedentes de más de 120 países. Poco a poco se van integrando, y van entrando en las diversas fórmulas de participación política. Los procedentes de la UE, pueden votar en las municipales y las europeas. Y los que obtienen la nacionalidad, se convierten en ciudadanos con todos los derechos de acción y participación. La realidad catalana siempre ha sido plural, pero ahora, lo es más que nunca y por mucho que los independentistas quieran vender otra cosa, es inimaginable volver a los años del proceso. Y sí, van pidiendo un referéndum de autodeterminación para demostrar que están en lo de siempre, pero nadie se lo cree. Llegados aquí, quisiera hacer un alto en el camino, para imaginar qué habría pasado si el proceso hubiese tenido éxito. ¿Alguien se imagina dónde estaríamos? Salidos de España, fuera de la UE, y con unos dirigentes increíblemente torpes e indocumentados. Ya sé que estamos en historia ficción, pero hay que hacer pedagogía y explicar a la gente, que tenemos en el gobierno catalán y en el Parlamento de Cataluña, a los herederos directos de los que impulsaron el proceso. No son mejores ni mejor preparados. Esto me lleva a constatar la enorme mediocridad que impera y que produce respuestas infantiles a retos muy serios. Escuchar debates en el Congreso y el Senado, en los cuales los representantes de Junts y ERC, en vez de hablar del tema, se dedican a criticar al otro, es una muestra de su debilidad. No hay “sentido de Estado”, ni tan solo “vergüenza ajena”. Actúan para un reducido grupo de fieles, para justificar su presencia en Madrid. Habrá quien crea que su actividad en Cataluña cambia radicalmente. No, no, tampoco. Los debates en el Parlamento, son de similar altura con ataques furibundos contra cualquier iniciativa del gobierno. No hay posibilidad de entendimiento y nada predice pensar en cambios substanciales de relación, en los próximos meses o años. Por si esto no fuera poco, hay elementos en el horizonte que pueden empeorar la situación. En una pequeña ciudad de la provincia de Gerona, ganó las elecciones municipales, Alianza Catalana, con Silvia Orriols ( Ripoll) al frente. Una formación claramente situada en la extrema derecha, pero de raíz catalana. Junts entró en pánico. No solo por la pérdida de su alcaldía, sino por entender que este partido ha venido para quedarse. Y si al principio dijo que su objetivo era el mundo municipal, ha cambiado para dirigir su mirada hacia el Parlamento. Se da por segura su presencia en las próximas elecciones autonómicas, con propuestas que entrarán en colisión con las de Junts. Ganar algunos votos y tener presencia en el Parlamento puede suponer echar por tierra el objetivo de Junts, de ganar a ERC. Hay otro peligro de la mano de la ANC, que también plantea presentar candidatura, vista la incapacidad o la traición de Junts i ERC, de no atacar por tierra, mar y aire a Pedro Sánchez. Consideran que con su presencia en el Parlamento podrían imponer otra hoja de ruta que llevara realmente a la independencia. Ahora, tienen claro que tanto unos como otros se han situado en la autonomía. Como podemos ver, nadie piense en Cataluña como un territorio dominado por el independentismo. Tuvo un acceso de fiebre durante los años del proceso, con multitud de embates, promesas, y acciones ilegales, que han pasado a formar parte de nuestro pasado más penoso. Estamos en otra etapa, dedicada a los radicalismos extremos. Bien, pronto veremos dónde los pone el voto de los ciudadanos, y no tengo ninguna duda, en que retornará el “seny “perdido, para girar página y emprender el camino de los objetivos deseados. Siempre dentro de la Constitución, dentro de España y de la UE.