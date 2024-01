JJOO D’HIVERN, POSPOSATS , NO DESCARTATS. El govern minoritari d’ERC, ha comunicat que vista la sequera que patim, descarta organitzar JJOO d’Hivern. No hi posa la paraula mai, però alguns ho han interpretat així. Bé, cada partit, és ben lliure de proposar, anunciar o descartar esdeveniments concrets, el que no pot és imposar-ho als altres. En els debats i negociacions per a la organització dels JJOO d’Hivern 2030, hi hagué molt de falta de convicció, de poques ganes de fer-los i de buscar excuses que permetessin descartar-los, passant la culpa a d’ altres. En aquest cas, al Govern d’Aragó que va complicar les coses més del compte. De totes maneres, amb més ganes i millor estratègia ,s’haguessin pogut aconseguir. Però bé, ara estem en una altra realitat, i és cert que el canvi climàtic existeix, però no per ser-hi s’han de descartat totes les possibilitats que encara tenim al nostre abast. Enlloc està escrit que no es pugui tenir prou neu natural i se’n pugui fer més d’artificial amb noves tècniques i menys consum d’energia, com per poder aspirar a celebrar-los en el 2034 o 2038. Alguns, volen veure només aspectes negatius en un esdeveniment esportiu de primera magnitud com aquest, però és que en té molts, molts de positius. Quedi clar d’entrada que les noves regles d’organització permeten descentralitzar-los com per no haver de fer grans construccions ni instal·lacions, per alguna de les competicions, com la dels salts olímpics. Es poden acordar subseus en altres països que ja en disposin com és el cas d’Austria o Suïssa. Per tant, ningú vulgui ara fer demagògia explicant que uns JJOO, han de suposar capgiraments de paisatges, carreteres i espais naturals. No, no, precisament les noves normes tenen molt en compte l’encaix dels espais de competició, en el territori on es celebrin. I s’ha d’explicar com de beneficioses poden ser les inversions en territoris d’alta muntanya, amb equipaments que poden servir al llarg de tot l’any. Sigui amb neu, sigui sense neu. I és que l’obtenció de la candidatura, permetria la construcció de centenars d’habitatges, repartits en un ampli territori, que després passarien a mans dels ajuntaments per poder-los oferir com habitatge de lloguer social, precisament un dels grans dèficits que ara pateixen totes les comarques i municipis del Pirineu i Prepirineu. El reequilibri territorial passa per portar inversions cap a les zones despoblades i uns JJOO, poden ser l’ocasió perfecte. Molts dels contraris només pensen en la disminució de la neu, però no entren en l’aprofitament de tot el territori per dur a terme altres activitats, lligades a la muntanya. Tenim centenars de quilòmetres de camins i pistes forestals que poden servir per esports de senderisme, muntanyisme, BTT, equitació...tot plegat amb un gran respecte per a la protecció i conservació del medi natural. Es molt fàcil donar consells sobre canvis de model i no aportar solucions concretes. La realitat és que el món rural es continua despoblant, a un ritme trepidant ,i si no hi ha accions i actuacions de gran nivell, tindrem centenars de pobles, en el límit de supervivència. Aquest no és el futur que volem, i d’aquí que continuarem batallant per fer possibles uns JJOO d’Hivern, sota les premisses que abans he exposat. Estic convençut que hi ha una gran quantitat d’habitants d’aquestes contrades que hi estan d’acord.