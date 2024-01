IMPROVISACIÓN E IRREFLEXIÓN. Reaccionar en caliente, a cualquier reto, problema o embate, no es propio de un partido serio. Siempre hay que contar hasta cien o hasta mil o un millón, cuando se tiene algo importante entre manos. De lo contrario, puede quedar bien, ante los propios pero hacer un inmenso ridículo, ante los ciudadanos, en general. La respuesta, al inicio de la tramitación de la Ley de amnistía, ha sido de manual, tanto por parte del PP como de VOX. Nada de lindezas ni matices, toda la artillería, sin contemplaciones, creyendo que en democracia se puede ir tan lejos como uno quiera. Si hay que ilegalizar partidos, se propone. Si hay que limitar libertades, se pone negro sobre blanco. Si hay que ir hacia atrás como los cangrejos, ningún problema. Todo y más para demostrar que son los más aguerridos, los más patriotas, los más entregados a la causa de una nación, un Estado, sin fisuras ni diferencias que valgan. La Constitución es suya, y son ellos las que la interpretan. Proponen considerar delito su incumplimiento cuando ellos mismos la vulneran desde hace 5 años, con la no renovación del CGPJ. Estas y muchas más contradicciones, no hacen mella en sus pretensiones porque saben que hablan para los suyos, y los suyos se lo perdonan todo, y no buscan verdades ni ilegalidades. Solo las hay, en los partidos contrarios. Creen que su lucha contra la ley de amnistía les reportará grandes beneficios electorales, en Galicia, primero, después en País Vasco, y finalmente en las elecciones al Parlamento Europeo, del mes de junio. Está por ver, si se producen movimientos electorales. De momento, los que indican las encuestas publicadas, son mínimos, sobretodo en Euskadi y Cataluña. Veremos sus efectos en Galicia. Lo que sí constatamos en Cataluña, es un final de etapa. Los partidos independentistas acusan el cansancio de tantos años de inventar enemigos y hacer propuestas imposibles. Los jóvenes les han abandonado, y los sectores de mayor edad, están desanimados o directamente cabreados, como para no entrar en ningún otro embate a corto y medio plazo. De aquí, la contradicción del PP, en torno a la Ley de amnistía. Nadie pretendía que la apoyara, pero mejor dejarla pasar, con un perfil bajo. Ahora, tiene el gran reto de intentar hacerla fracasar en Congreso y Senado, y luego a nivel de las instancias de la UE. Por muy buenos letrados que tenga, no serán mejores que los que han redactado la Ley, de manera que asistiremos a grandes debates, de fondo y forma, pero difícilmente se encontrarán resquicios para hacerla fracasar. ¿Y luego qué? Es decir, si después de semanas y meses de controversia y anuncios de su ilegalidad e inconstitucionalidad, pasa todos los filtros y entra en vigor, el desastre será grande para el PP. Sabemos lo que pasa cuando se ponen todos los huevos en la misma cesta. No se entiende la línea programática de Núñez Feijoo en un tema que tarde o temprano deberá aceptar como irreversible y le permitirá volver a hablar con los independentistas. Cuanto más tarde en reconocer su legitimidad, peor lo tendrá para pensar en futuros acuerdos. Toda la batería de obstáculos, acusaciones y tramitaciones para frenar, servirán en el futuro para hacer más difícil, futuros pactos. Un partido político que quiere ser alternativa, no se puede dejar llevar por la improvisación y la irreflexión. Bien pronto se darán cuenta de los inmensos errores cometidos. Y más que vendrán, a la vista de quienes manejan la cúpula del PP.