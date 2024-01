EL GOVERN, EXECUTA UN 62% DE LES INVERSIONS. Durant anys, tant ERC com Junts, han recriminat al Govern central la baixa execució de les inversions previstes en els pressupostos generals. Era una manera d’acusar al Govern central d’incompliment generalitzat dels compromisos contrets i de no generar confiança davant qualsevol proposta de pacte. Ara, acabem de conèixer, el grau d’execució de les inversions, previstes en els pressupostos de la Generalitat, per a 2023. Concretament, a finals de novembre, s’havia executat un 62%. Podem pressuposar, a falta d’aquesta dada, que pot haver arribat a un 65 o 66%, a finals d’any. Dos terços del total. No està malament, però estem lluny del 100%. Parlem dels pressupostos de la Generalitat, no del Govern Central. Què hem de dir davant aquesta xifra ? Que ERC hauria de reconèixer la falsedat de les seves acusacions i que és molt fàcil des de l’oposició criticar al govern, però que quan s’està en el govern les coses son molt més complicades. De moment, només hem escoltat, silenci. Cap autocrítica, cap explicació, cap renúncia ni destitució. De totes maneres, tinguem-ho en compte, quan comenci la campanya electoral. I és que governar és molt més complicat que estar a l’oposició. ERC ,està provant la seva medicina i porta molts mesos en que l’acció de governar topa amb múltiples entrebancs. Uns per incapacitat manifesta, altres, degut a la complexitat del sistema de convocatòries, adjudicacions i execucions. Mai, des dels inicis de l’etapa democràtica, havíem tingut tantes gestions i tràmits per a contractar infraestructures, equipaments i serveis. Aquesta complexitat, fruit d’una burocràcia exagerada, justificada per evitar possibles casos de corrupció, complica enormement el compliment dels compromisos pressupostaris. I això tant val per les inversions estatals, com autonòmiques o municipals. Tothom va amb retard, tothom es queixa dels mateixos problemes. D’aquí que sigui important donar a conèixer el grau d’execució de cada administració per tirar per terra les acusacions fetes. El Govern central, compleix, i va al ritme màxim que li permet la normativa vigent. Just és que ERC ho reconegui i deixi de criticar el que ella mateixa incompleix. No hi ha res tant clar i transparent com els números, i aquests indiquen falta d’agilitat i eficàcia. Dit això, ha d’haver-hi un pacte, al més alt nivell, per abreujar determinades gestions i tramitacions. A dia d’avui, podem dir que es necessita un any per a redactar, aprovar i publicar un projecte. Un altre any per a convocar, contractar i adjudicar la inversió. I un o dos anys per executar-la, sempre que no es tracti d’una obra de grans dimensions. Aquests passos es mengen tot un mandat o una legislatura, i qualsevol entrebanc la fa saltar , fora dels quatre anys. No és just ni eficient. S’ha de trobar la via per abreujar, mantenint les garanties de rigor i lluita contra la corrupció. Mentrestant, ningú vulgui buscar la palla a l’ull aliè, perquè veurà que té una biga en el propi.