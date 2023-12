SIN COMPLEJOS. Es evidente que ésta será una legislatura bronca, mucho más bronca que la anterior que ya superó lo razonable, en un escenario que debería ser modelo de respeto y educación. Nada se puede esperar de partidos con un mal perder (PP) o de extremistas profesionales (VOX). Si a ellos les sumamos, pequeños partidos, con necesidad de sobresalir y demostrar su intransigencia, ante otros con los que compiten, entenderemos los exabruptos y salidas de tono de Junts y un poco menos, de ERC. Así está el panorama político nacional. Imposible cualquier “pacto de Estado” porque algunos creen que el Estado es suyo y no quieren negociar nada con los que consideran “okupas”. Hay que ver la demagogia y las increíbles explicaciones a todos los incumplimientos que puede llevar a cabo el PP, tomando a todo el electorado, por tontos recalcitrantes. Cualquier tema, cualquier situación, es despachada sin ningún complejo. Pueden acusar a los otros de lo que ellos mismos llevan a cabo. Total impunidad, total falta de respeto a la realidad. Esta imposibilidad de pactos, ha impulsado al PSOE, a romper complejos y salir a responder con toda la artillería disponible. Lo hemos visto en las últimas sesiones en Congreso y Senado, y todo indica que ésta será la norma, para toda la legislatura. Ya era hora. Todos sabemos que con ciertas personas y ciertos grupos, no hay negociación ni pacto posible, porque han decidido no escuchar ni colaborar en la gobernanza del país. Quieren derrocar al Gobierno, por tierra, mar y aire. Ante este reto, hay quien propondría rebajar tensiones y tono, pero sería inútil. Entonces, mejor contestar sin complejos, aportando toda la munición posible, y un gobierno dispone de mucha, de propia y de ajena. Algo de esto ya hemos visto en las sesiones de control al Ejecutivo. No solo se contesta con los datos en la mano, sino también recordando tiempos pasados, protagonizados por el PP. Y hay mucho material disponible, de forma que un partido prudente, debería evaluar las repercusiones de sus ataques, porque le pueden rebotar de manera muy hiriente y contundente. Todo indica, pues, que asistiremos a sesiones muy broncas, con salidas constantes de tono, saltándose el respeto institucional y la esgrima parlamentaria. Da pena y produce vergüenza ajena comprobar la improvisación y la falta de fundamentos de muchas de las preguntas e interpelaciones al gobierno que son rápidamente desmontadas y replicadas con hirientes respuestas. Nada peor en una batalla que ir con pólvora mojada. Y a la vista del resultado de los primeros embates, no sabe con quién se la juegan. Si esto lo vemos a nivel de miembros del Ejecutivo y de los portavoces parlamentarios, mucho más relevante es el cambio operado por Pedro Sánchez. Si tenía algún complejo, lo ha dejado bien guardado. Sus comparecencias públicas y privadas son claras, transparentes y contundentes. No hay medias tintas, a la hora de contestar, replicar y contradecir cualquier acusación sobre cualquier medida o apuesta del Gobierno. Es la mejor opción y decisión. Durante años, se ha pretendido conllevar la dinámica gobierno – oposición por los caminos que deberían ser norma, pero si al otro lado no encuentras más que menosprecio, insultos y acusaciones sin fundamento, no queda otra que plantar cara con todas sus consecuencias. No sé si alguien en el PP se ha dado cuenta de lo que significa de cara al futuro, pero tardará años, muchos años en recuperar la imagen de un partido conservador, de centro, equilibrado y respetuoso con las leyes y los otros partidos. Tanta agresividad contra los partidos independentistas, le impedirá futuros pactos, en todas las instituciones. También los partidos independentistas deberían corregir sus formas y sus pretensiones porque en muchos casos dan argumentos al PP y VOX para algunos de sus ataques. Los extremos se tocan y nada bueno sale de estos enfrentamientos. Los primeros pasos de esta nueva legislatura, no han producido buenos resultados, y estoy seguro que esto pasará factura en los resultados de las próximas elecciones al Parlamento de Cataluña.