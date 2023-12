SEQUERA: AJUDES I NO SANCIONS ! L’Agència Catalana de l’Aigua ( ACA ) ha volgut demostrar amb sancions, que s’han de complir les seves decisions. Molt bé, i ara què ? Els municipis sancionats, podran resoldre els problemes que tenen per evitar malgastar aigua ? Begur, un dels sancionats, explica que té en el seu terme municipal 52 urbanitzacions. Sí, sí, s’ha de llegir dues vegades la xifra perquè sembla impossible, i explica, en bona part, les immenses pèrdues en quilòmetres de xarxa, part de la qual ha superat els tres o quatre decennis, des de la seva col·locació. La imposició de sancions, ha de ser un recurs molt, molt excepcional, quan es comprova la falta de reacció a les directrius donades, però s’ha de substituir per ajudes tècniques i econòmiques, si realment s’hi vol trobar solució. Estem en un país molt donat a les improvisacions i a la manca de planificació a mig i llarg termini. Mentrestant, passen al davant temes secundaris, i es deixa per un futur, més o menys llunyà, entrar en els temes de fons. I passa el que passa, quan com ara, la sequera dura més del previst. No hi ha mesures immediates per a resoldre la qüestió, però almenys hauria de portar al Govern a fer els deures que fins ara no s’han fet. D’entrada, s’ha d’estalviar tot el possible, d’acord, però s’ha de fomentar la creació de mancomunitats de serveis d’aigua que agrupin tants municipis com sigui possible, de manera que la gestió esdevingui eficient i diligent. Estem lluny, molt lluny de connectar xarxes, com per servir uns pobles i altres, en funció de les necessitats i les estacions. També l’ACA hauria de fer els deures a l’hora d’agilitzar les gestions i tramitacions. Puc assegurar que tocar temes d’aigua, en qualsevol de les seves vessants, esdevé un maldecap que pot durar, ja no mesos, sinó anys. Els llargs terminis i la burocràcia és consubstancial a l’existència de l’ACA. I això ha endarrerit multitud d’obres i millores. Però, arribats on som, caldria aplicar mesures àmplies i generoses, a nivell pressupostari. S’han fet alguns passos en la bona direcció, però en calen molts més. I sobretot calen més recursos econòmics, com per aprofitar la crisis per a renovar xarxes en alta, arreu del territori. Alguns tècnics avaluen les pèrdues en una forquilla que va del 25 al 40% de l’aigua transportada. Es molta aigua perduda, en uns moments que se la necessita, i fer reparacions o substitucions suposa sempre terminis llargs de redacció, aprovació, contractació i execució. Tot el que s’iniciï ara tindrà efectes, dintre de dos, tres o quatre anys, vista. D’aquí que els ajuntaments reclamin comprensió , col·laboració i cooperació, abans de pensar en sancions. Cert que en alguns casos hi ha hagut falta de previsió. Per a alguns alcaldes fer obres d’aigua o de clavegueram no ha estat prioritari, error evident que ara paguen ells mateixos o els seus successors. Se’ls ha d’exigir modificar prioritats, però, a continuació oferir ajudes per a poder-les dur a terme. I temps per fer-ho realitat. No son només les tramitacions i gestions, després cal trobar empreses adequades per a executar les obres i materials disponibles, en un mercat complicat. Comprensió, col·laboració i cooperació. Si aplicats aquests factors, un ajuntament no fa els deures, aleshores sí, ha d’arribar la sanció, però no abans.