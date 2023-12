SACAR LOS PIES DEL TIESTO. Ya nada nos puede sorprender de los partidos independentistas: ERC y Junts, vistos los últimos movimientos; por suerte, los de la CUP están en proceso de refundación, sin representación en las Cortes. Supondrían, otro duro espectáculo, si hubieran conservado sus escaños. Digo esto, a la vista de la dura competición por aparecer como los más aguerridos, los más atrevidos, los más contundentes a la hora de acusar, a diestro y siniestro. No dan tregua en sus acusaciones, especialmente contra los jueces, a los que acusan de todos sus males. En esta lucha por el relato y por la osadía, la portavoz de Junts, Miriam Nogueras se atrevió a acusar con nombres y apellidos a varios altos representantes de la Judicatura, en la tribuna del Congreso de los Diputados. Y no solo esto, en paralelo a ERC, pidieron constituir comisiones de investigación, en el Congreso y el Senado, para dirimir sus actuaciones y resoluciones en varios casos, ligados al proceso independentista. El CGPJ, ha dejado claro que ningún representante de la Judicatura, comparecerá ante ninguna comisión de investigación. Lógico. Aquí y en Pernambuco. No hay que ser ningún gran jurista para saber que las pretensiones de ERC y Junts, no pasarían el primer filtro. Ni esto. Serían declaraciones para la galería, simplemente para contentar a sus cabreadas bases, que ya no creen en unos ni en otros. La desafección, dentro del independentismo crece de forma gradual y constante, porque al final se van convenciendo que los dos partidos “se han vendido”. Consideran una traición volver a participar en la política nacional / estatal, en vez de combatirla por tierra, mar y aire. Algunos, habrían deseado un Ejecutivo, formado por PP y VOX, seguros que con ellos la represión aumentaría y obligaría a unirse contra ella. La continuidad de Pedro Sánchez impide esta unión y afianza el autonomismo. Es decir, ya no se habla de independencia sino de mejorar el autogobierno. Se pide mejor financiación, a ser posible, fuera del régimen común, se ha negociado la financiación del cuerpo de policía, de los Mossos d’Esquadra, y se va avanzando para recibir Rodalies / Cercanías. Tampoco se hace ascos a los pactos para recibir financiación para futuras instalaciones, ligadas al ciclo del agua, y a inversiones para luchar contra el cambio climático. En resumen, nada de lo que está sobre la mesa, sigue el programa independentista. ERC, está en el gobierno en solitario, y es consciente de que los ciudadanos piden mejoras en los equipamientos y servicios diarios. Volver a las andadas, es impensable, porque no hay masa crítica para iniciar nuevos movimientos. La gente exige mejor sanidad, educación, seguridad, por este orden, y, a continuación mejorar la movilidad. No hay tiempo para veleidades que pueden conllevar malos resultados electorales. Y Junts, precisamente está en otras veleidades que obliguen a distraer esfuerzos a ERC, para acusarles de no hacer los deberes y haber abandonado sus grandes principios, ligados a la petición y consecución de la independencia. De todo ello, somos espectadores involuntarios los que desde siempre estamos en otras cosas. Es decir, para los que ni pensamos ni soñamos en la independencia, lo que exigimos es mejorar el autogobierno, y ahora tenemos una gran oportunidad. Se han dado unos resultados que han permitido continuar con un gobierno progresista en Madrid, es un buen momento para negociar un nuevo sistema de financiación, más equitativo, aplicando el principio de ordinalidad. Si somos la tercera comunidad en aportar, seamos la tercera en recibir (ahora estamos en décimo lugar). Y participemos en la gobernanza, mediante grandes acuerdos con el resto de formaciones políticas. Pretender exigir un referéndum de autodeterminación significa no entender nada de lo que pasa y es factible. Pero, sobre todo, es no entender la composición de la propia sociedad catalana, con 5 millones de ciudadanos que no queremos más aventuras que las de mejorar nuestra calidad de vida, dentro de España y la Unión Europea. Somos el triple más que ellos. No hacer números y no comprender la realidad de hoy día, es muy propio de unas personas que han de “sacar los pies del tiesto”. Tarde o temprano se darán cuenta, y sino, esperemos resultados electorales de las elecciones al Parlamento de Cataluña.