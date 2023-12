MOCIÓ PER RECLAMAR DESDOBLAMENT C-16/E9: BERGA – BAGÀ Abel García Marin, Conseller – Portaveu del Grup Comarcal Socialista, en el Consell Comarcal del Berguedà, EXPOSA El greu problema que suposa tenir l’Eix del Llobregat, C-16 / E9, en format autovia fins a Berga, i continuar ,en format carretera ,fins Bagà / Túnel del Cadí. Des de fa anys, molts anys, veiem com tots els caps de setmana i dies festius, aquest tram queda col·lapsat amb conseqüències greus, per a la connectivitat i mobilitat de tots els municipis de l’Alt Berguedà, i alhora situacions de perill per la manca de civisme, en centenars de conductors que pretenen fer drecera, conduint per nuclis urbans, o per camins rurals no aptes, per assumir aquest tipus de trànsit rodat. Precisament aquests problemes ,van portar, a exigir al Govern de la Generalitat, el compliment del compromís, assumit des de les més altes instàncies de procedir a continuar el desdoblament fins el Túnel del Cadí. Vull recordar les diverses convocatòries de reunions, amb Alcaldes, Organismes i entitats de la comarca, impulsades pel Consell Comarcal, des dels temps del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, per a poder disposar del projecte executiu de Desdoblament. Després de la presentació d’aquell projecte executiu, tots i cadascun dels Consellers de Política Territorial, es manifestaren a favor del desdoblament si bé proposant canvis en el projecte per tal d’abaratir el cost. Conscients de les dificultats de finançament, s’arribà a un ampli acord de renunciar al Desdoblament complert, en 4 vies, per un alternatiu de 3 vies, modificables conegut per sistema New Jersey. Aquell pacte fou acordat i subscrit per CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ – TOTS ELS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA – AMB EL GOVERN DE LA GENERALITAT. L’acord, comportava aprovar el nou projecte executiu, i procedir d’immediat a la seva adjudicació i execució, en dues fases: la primera en el tram Berga – Cercs, i la segona Cercs- Túnel del Cadí. El compromís passava per tenir completat el desdoblament ,per a finals de 2020. Estem a finals de 2023, i no solament no s’ha dut a terme el primer tram, sinó que no sabem de l’existència del projecte executiu del sistema alternatiu, en tot el tram: Berga- Bagà/ Túnel del Cadí. A data d’avui, s’han incomplert totes les promeses, els acords i pactes, subscrits per les institucions de la comarca del Berguedà, amb el Govern de la Generalitat. Es per tot el exposat que presenta la següent M O C I Ó. El Ple del Consell Comarcal del Berguedà, constata els incompliments reiterats del Govern de la Generalitat, en els compromisos acordats i pactats entre les parts, pel que fa a donar continuïtat a l’autovia que uneix la comarca del Berguedà amb la Cerdanya: Tram Berga – Bagà / Túnel del Cadí. Aquest incompliment produeix greus inconvenients de connectivitat i mobilitat entre els veïns i veïnes dels municipis de l’Alt Berguedà, alhora que suposa greus problemes per a tots els usuaris d’aquesta via, que col·lapsa tots els caps de setmana i dies festius de l’any. El Ple del Consell Comarcal del Berguedà, en conseqüència, insta el Govern de la Generalitat a presentar, en el termini d’un mes, el projecte executiu de Desdoblament, així com la inclusió d’una partida, adient i suficient, per a la seva execució, en els pressupostos 2024, de la Generalitat de Catalunya. Berga, 29 de novembre de 2023. Abel García Marin, Conseller – Portaveu del Grup Comarcal Socialista AL PRESIDENT DEL CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ.