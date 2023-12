LA INCOMPRENSIBLE SITUACIÓ DE 13 TV. Si algú mira la programació de 13 TV, veurà un munt de pel·lícules, de tota mena, però amb un munt d’anys a sobre, barrejades amb oficis religiosos, alternant amb noticiaris i debats que estan lluny , molt lluny de l’objectivitat. Vaja, que clarament se situen a la dreta extrema. Com pot ser que un canal, propietat de la Conferència Episcopal Espanyola, pugui admetre aquests continguts ? Es que hi ha dies que no saps si la programació ve ordenada pel PP, o per VOX, de tanta crítica al Govern i tanta elucubració sobre temes polítics. Semblaria que una bona manera de fer ús d’un mitjà com aquest, fora el d’impartir models de seny, prudència i convivència. En absolut. De tant en tant, em permeto passar-hi uns minuts per a comprovar si la línia editorial continua vigent, i fins ara, no veig cap canvi ni cap moviment que permeti pensar en modificacions properes. En anteriors ocasions, he descrit la toxicitat de TV3, durant els anys del procés, convertida en altaveu de les entitats i partits independentistes, traint les funcions que pertoca fer a una televisió pública. Crítica semblant es pot fer a 13 TV, en aquells temps, i ara mateix en que no es busca l’objectivitat ni els debats amplis i oberts, sinó la crítica extrema a tot el que acorda i duu a terme el govern central, i amb ell, el partit socialista i tots els altres partits que li donen suport. Es un greu error mantenir aquesta línia, perquè molts creients, se n’aparten i no entenen com la Conferència Episcopal pot admetre i permetre, uns extremismes, en comptes de buscar enteses i amplis acords. Potser creuen que la gent no lliga una cosa a l’altra. S’equivoquen. Les persones tenen més informació del que alguns creuen, i quan una cosa no els agrada, la deixen d’utilitzar. I de fet, aquest canal té uns molt baixos nivells d’audiència, i fins i tot, mals resultats econòmics. No suma televidents, perquè s’ha limitat a una franja de ciutadans molt determinada, i els extremismes tenen la seva clientela, però , per sort, limitada. Es així com any rere any, es comproven les baixes audiències, però entossudits volen mantenir la mateixa línia editorial. No es donen per vençuts perquè al cap i a la fi ,penso que algú paga les pèrdues, i mentrestant, es segueix la política de “qui dia passa, any empeny”. El canal s’inicià a finals de 2010, per tant, porta ja un bon nombre d’anys al damunt. Ara bé, en algun moment, els moviments cristians es mobilitzaran per a reclamar suspendre aquest canal, o com a mínim, introduir-hi canvis substancials com per evitar lligar una cosa amb l’altra. L’església catòlica no es pot permetre situacions com aquesta, en que se senten i s’escolten autèntiques barbaritats contra el govern central i tot el que fa olor de progressisme. Mala peça al teler si després es demana comprensió i cooperació a obres de l’església en el mateix canal en que es despotrica contra mig país. Siguem coherents i demanem un mínim de respecte, vers les obres i pensaments d’altres forces polítiques. Al cap a i a la fi, tots som fills de Déu, o no ?