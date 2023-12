FIBRA ÒPTICA, INSÒLITA SITUACIÓ . Durant anys, molts anys, tots els alcaldes i diputats, vam lluitar per portar el cable de fibra òptica als nostres pobles i ciutats. Pels pobles petits, era una qüestió de primer ordre, per sortir de la precarietat de sistemes que eren lents, intermitents i insuficients. Vam consultar desenes d’empreses i opcions, encara que fossin per tenir solucions provisionals. Era millor una solució per tres o quatre anys, que haver d’esperar a que es complissin les promeses de la Generalitat. Hi ha hagut tants incompliments que ningú s’ha refiat mai que les promeses es complissin. Ara, al cap dels anys, hem anat veient com hi havia obres d’obertura de rases en carreteres per ficar-hi el cablejat de fibra. Podem veure on s’han fet les obres, gràcies a la línia blava que marca per on passa i on hi ha les arquetes de confluència o derivació. Arribats aquí, semblaria que els esforços han valgut la pena i que tot i el retard, la solució ha arribat. Doncs, no. He quedat estupefacte quan he sabut que moltes operadores han decidit no connectar-se a la xarxa de fibra, estesa per la Generalitat, degut a les elevades quotes vigents. Algunes operadores van buscar solucions alternatives, i ara, les mantenen perquè els costos son molt menors. No els val la pena desmuntar el seu sistema, per anar al de la Generalitat. He demanat informació a diversos alcaldes, i efectivament son molts els que m’han dit que tenen la fibra a l’entrada del poble, però no troben cap operadora que estigui interessada en connectar i estendre la xarxa pel nucli urbà, i encara menys, pel disseminat. Com pot ser ? Doncs, el temps d’espera, desespera, i ha motivat que nombrosos ajuntaments, anessin a buscar empreses que resolguessin el problema, i ara, si aquesta mateixa operadora no està interessada en connectar amb la xarxa de la Generalitat, no n’hi haurà cap altra que pugui venir perquè no trobarà un mínim d’usuaris que justifiqui els costos. Francament, anem de despropòsit en despropòsit, perquè s’han fet obres en multitud de carreteres, s’han fet gestions, tràmits, peticions, i inversions que ara no troben sortida i suposa tenir una immensa xarxa inactiva. Fins quan ? Per temps indefinit perquè les operadores, en la majoria de pobles, tenen els seus usuaris fidelitzats, i poca gent voldrà canviar d’operadora, oimés si pot comportar quotes més elevades. En resum, els retards i la falta de claredat, porta a situacions com aquesta. Un Govern no pot actuar sense planificació a curt, mitjà i llarg termini, amb compromisos ferms i creïbles com perquè la gent hi confiï. En tenim un exemple ben clar, en un tema tant essencial per a la vida i activitat personal i col•lectiva, com és el servei de fibra òptica. Quan tinguem a la vista una línia blava, en qualsevol carretera del país, pensem en que pot haver estat una inversió totalment inútil.