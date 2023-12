EL PSC, ESPERA SIGUI LA CONSELLERA O EL SEU SECRETARI GENERAL, QUI VINGUI A LA COMARCA I PRESENTI ELPROJECTE I LES FASES D’EXECUCIÓ DE L’AMPLIACIÓ DE LA C-16. Aprovada, per unanimitat, la Moció presentada pel Grup Comarcal Socialista, en el Consell Comarcal del Berguedà, el passat dia 13 de desembre, considerem necessari i urgent, posar data a la compareixença de la Consellera de Territori, o del seu Secretari General, per tal de conèixer en tot detall la situació exacte del PROJECTE DE DESDOBLMENT DE LA C-16, EN EL TRAM BERGA – BAGÀ /Túnel del Cadí. Proposem sigui la presidència del Consell Comarcal, qui proposi dates per aquesta compareixença, amb el propòsit sigui duta a terme, abans de finalitzar el mes de gener de 2024. Vista la importància del tema a tractar, proposem es faci en una sessió conjunta del Consell d’Alcaldies i del Ple del Consell Comarcal. Berga, 15 de desembre de 2023.