TOT EL PROCÉS FOU NOMÉS UN MALSON? A l’espera de si hi ha pacte d’investidura o si la guerra entre ERC – Junts, la fa descarrilar, es van escoltant crítiques, propostes i apostes per aconseguir l’objectiu final. Per a uns, ha de ser una investidura, amb contingut i recorregut, com perquè tingui garanties de millorar la vida de tots els espanyols, entre els quals ens trobem els catalans. Per a d’altres, és una simple batalla per a situar-se en millors condicions, de cara a les properes eleccions al Parlament, que uns situen per a finals de l’any vinent. En aquesta batalla, ja no entre adversaris, sinó enemics acèrrims, tot val, tot pot ser objecte d’exigència per arribar a un acord, o per fer descarrilar les negociacions. El més recent, el més sorprenent és el proposat per ERC, a la recerca de notorietat. Se’ls nota tant el pànic a passar desapercebuts que el grupet d’estrategs que tenen, han posat sobre la taula una proposta mai imaginada ni pensada: que tot el lligat a l’1-O, fou legal, normal, democràtic i sense màcula. Algú podria dir, si tot el passat fou immaculat, no existiren vulneracions de la legalitat, ni destrosses, ni actes vandàlics, ni talls de fronteres, ni ocupacions d’aeroport, ni malversació de fons, ni amenaces...perquè demanar amnistia, si ja tenim la solució ideal i definitiva: l’oblit total. Tot el procés fou un simple malson. Pels afeccionats al cinema, ens hem d’imaginar l’arribada a Catalunya, d’uns quants centenars “homes de negre” que van passant per pobles i ciutats, casa per casa, per fer-nos mirar un dispositiu electrònic de darrera generació, mitjançant el qual una vegada escoltat el “clic” el nostre cervell oblida tot el vist i viscut. Carai, amb els d’ERC, això sí és un mètode innovador en la política catalana ! I és que donant voltes i més voltes a les peticions per votar a favor de la investidura, s’han adonat que Junts els hi ha pres la joguina de l’amnistia. La més preuada, la que ha donat més enrenou i ha omplert més pagines i minuts en els telediaris. Buscant i rebuscant, han trobat en el traspàs de Rodalies i en les millores al finançament, joguines alternatives, però no valen prou com per compensar la joguina gran. Què fer ? Doncs, pilota endavant i ser més agosarats que ningú. Fer desaparèixer totes les accions i actuacions del procés ! Els qui vam ser amenaçats, perseguits, maltractats, ho vam somiar. Els trencaments de les lleis del Parlament, de la Constitució i de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, foren pròpies d’un simple simulacre, sense cap voluntat de fer-les reals. I les destrosses, mobilitzacions , vandalisme, talls de carreteres, fronteres, pistes de l’aeroport, despeses particulars, pagades amb diner públic, i una llarguíssima llista d’irregularitats i il·legalitats, no tingueren lloc. Per a ells parlar d’amnistia, és exagerat, perquè es van imaginar coses que no eren com van ser, sinó fruit de simples “perfomances” destinades a veure la reacció dels opositors. Esborrar el passat ! Aquesta és la darrera proposta que s’ha posat sobre la taula. No sé què hi diran ja no els jutges, sinó què hi direm tots els qui vam defensar la democràcia en contra dels qui la volien destruir o posar del seu costat. Puc assegurar que va ser real, molt real.