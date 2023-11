RETIRAR AJUTS A LA NEU, UN NOU ERROR. En una mesura, pensada més per a la galeria, el Govern de la Generalitat ha anunciat la retirada d’uns ajuts, per un import total d’1,2 milions, a les estacions privades d’esquí. Diu que aquests diners aniran destinats a la construcció d’habitatges socials, en zones de muntanya. Els ajuts, ara suprimits, eren habituals des de fa anys, per incentivar les inversions en la innivació de les pistes. Segurament ,els qui han decidit aquesta supressió, no tenen ni idea de la repercussió dels esports de neu, en el territori on estan ubicades. La creació de llocs de treball directes i indirectes, la veurem en ben pocs dies, una vegada s’activi la temporada. Son molts milers de llocs de treball, que aporten riquesa a les pròpies estacions, però que l’escampen fins a molts quilòmetres de distància. Es un error, que han volgut compensar en dir que els desviaran cap a polítiques d’habitatge. Una altra justificació poc creïble com constatarem dintre de tres o quatre anys. El problema és que la retirada d’ajuts pot tenir conseqüències immediates si alguna de les estacions decideix no obrir. En aquest cas, el perjudici és immediat. En el cas dels habitatges, ho veurem d’aquí uns anys, si és que realment es duu a terme. Hi ha a l’interior del Govern català, forces contraposades, que malden per aparèixer com protectores d’un mal entès “naturalisme”, amb altres que aposten pel manteniment i creació de llocs de treball, a més d’apostar per l’esport. En aquesta decisió, hi ha molt de simplisme i molt de desconeixement de la realitat. Algun cap pensant, en un despatx de Barcelona, ha fet el gran esforç mental de considerar que puix el país pateix sequera, no es poden dedicar diners a la fabricació de neu, perquè esquilma les reserves d’aigua. No arriben a imaginar que la neu fabricada retorna al seu estat líquid, amb la pujada de temperatures. Es cert que es gasta energia, però no és menys cert, que totes les estacions d’esquí han dut a terme importants inversions per a disposar d’energia verda, per així estalviar diner i combustible. Abans de prendre determinades decisions convindria conèixer millor la situació i la repercussió que poden tenir. Ho poden fer consultant alcaldes, empresaris, sindicats, comerços, hostaleria, i sobretot mirant les xifres d’aturats, abans i després de la temporada. Son requisits mínims que se suposa ha de mirar qualsevol polític, en exercici de les seves funcions. Ho he exposat en altres articles, les males decisions entorn a la sequera, per culpa del desconeixement de la realitat d’una part important del país. Ara, em permeto considerar un greu error, voler vendre com “ecologista” una decisió, clarament populista. Es pretén presentar com progressista, suspendre ajudes a les estacions privades d’esquí, per destinar-les a polítiques d’habitatge, sense cap planificació ni concreció. Ho sento, fa massa temps que coneixem el funcionament del govern d’ERC, com per creure’ns les bones intencions. Més aviat hi veiem desconeixement i tòpics simplistes.