POR RESPONSABILIDAD. He dado mi voto favorable al pacto entre PSOE- Sumar con otros partidos, para lograr la investidura de Pedro Sánchez e iniciar así, una nueva legislatura de carácter progresista. El país lo necesita, ha valido la pena dar el paso. La decisión no ha sido fácil. En mis 45 años de vida política activa, éste ha sido uno de los momentos más complicados por todo lo vivido y padecido. He expuesto en centenares de artículos, lo difícil que fue mantenerme firme al frente de un ayuntamiento, cumpliendo y haciendo cumplir la legalidad vigente. Durante diez años estuvimos abandonados a nuestra suerte. Me refiero a los que como en mi caso, decidimos mantenernos fieles al juramento dado, y no permitir ninguna vulneración a la Constitución ni al Estatuto de Autonomía de Cataluña. Éramos renegados en terreno independentista, un obstáculo para culminar su objetivo. Todo valía para actuar contra nosotros. El Estado nos abandonó, y el Gobierno de la Generalitat estaba del lado de los insurrectos. Perdón, era el motor de la insurrección, con todo lo que supone de alteración de la legalidad y de sus órganos protectores, entre los cuales estaba la policía catalana. Nos encontramos a la intemperie, viendo cómo se tomaban decisiones contra todo lo establecido. Años después hemos comprobado el grado de improvisación, de inconsciencia, e irresponsabilidad de todos y cada uno de los líderes del proceso. Pero también de cobardía hasta el punto de ni siquiera aceptar la derrota y pedir perdón por todo lo hecho. Es tanta la mediocridad, y tanta la irresponsabilidad que no quieren reconocer los daños producidos ni la imposibilidad de llevar a cabo sus pretensiones. Hay que ser muy ignorante para creer que un territorio, perteneciente a un Estado, de la UE, puede marcharse sin más, porque a unos cuantos iluminados les ha dado por considerar que vivirían mejor, en otra parte. Da vergüenza explicar estos objetivos, en pleno siglo XXI, con una guerra en Ucrania y un terrible conflicto en Israel – Palestina. Y, sin embargo, creían poder hacerlo. Es más, todavía hay algunos grupos que consideran posible activar la DUI (Declaración Unilateral de Independencia) que supuestamente votó el Parlamento de Cataluña, después de la consulta ilegal del 1 de octubre de 2017. No les cabe imaginar que, la activen o no, da lo mismo, porque nadie les haría caso. Te puedes dar la independencia, a ti mismo, el problema reside en que otros te la acepten. En fin, que el problema para estos irredentos, no tiene solución. Van disminuyendo pero todavía hay grupos con influencia sobre determinados sectores que complican la gobernabilidad de Cataluña, y con ella, la de España. La concesión de los indultos desmanteló a varios sectores, ahora se pretende hacer lo mismo con la amnistía. Produce una inmensa vergüenza constatar que la principal ocupación y preocupación de estos antiguos líderes, va dirigida a “salvar el culo” de ellos mismos. Perdonen la expresión pero es la más clara y contundente para describir lo que está pasando. Es tanta la cobardía que no se atreven a entregarse y pasar por los tribunales para rendir cuentas de todo lo hecho. Antes que rendir cuentas, exigen modificaciones legales para conseguir volver a casa, y girar página. Si no fuera por la existencia de un PP, derechizado hasta extremos nunca imaginados, y por VOX, de muleta, se podría pensar en repetir elecciones y que pasara lo que el destino quisiera. Pero, solo ver y escuchar sus planteamientos, supone trasladarnos a los peores escenarios de nuestras vidas. Por responsabilidad hay que evitar un gobierno PP – VOX, y es por responsabilidad que he dado mi voto a la continuidad de un gobierno progresista. Si hay que aceptar una amnistía como mal menor, la aceptamos. Es así como unos iluminados – irresponsables podrán volver, pero nadie crea que podrán alentar y menos repetir lo hecho en 2017. Impensable, una mayoría de catalanes no los seguimos y no permitiríamos repetir otra vulneración de la legalidad.