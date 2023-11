MÉS MASCOTES, MENYS FILLS. No fan falta grans estudis ni grans enquestes per constatar un canvi radical en la tinença d’animals de companyia. Una simple volta per alguns pobles i ciutats, i veurem el què vull dir. A falta de dades reals fiables, en tenim d’oficioses que parlen d’una xifra entre 1,5 i 2 milions de mascotes, en el conjunt de Catalunya. Parlem de xifres de dos anys enrere, compaginant dades d’ajuntaments i Generalitat ( molt poc fiables ) i del Col•legi de veterinaris ( les més aproximades). Perquè dic poc fiables ? Doncs, perquè hi ha un incompliment generalitzat de la Llei catalana de Protecció dels animals, pel que fa el registre i identificació dels animals de companyia. La llei 22/2003 de 4 de juliol, obligava a tots els propietaris de gossos i gats, a donar-los d’alta a l’ajuntament respectiu i posar-los un xip, per , en cas de pèrdua, poder trobar el propietari. Les xifres que es donen de compliment de la normativa son inferiors al 60 %, en el cas dels gossos, i de menys del 40%, en el cas dels gats. Lluny molt lluny del que establia la llei, i res indica que millorem les dades, en un proper futur. A banda d’aquests dos grans grups, hi ha un nombrós col•lectiu d’altres animals que viuen i conviuen , sense control ni seguiment , per part de cap organisme o institució. Aquest estat de coses, a casa nostra, però en general a tot Espanya, va motivar la redacció i l’ aprovació de la Llei de Benestar Animal : 7/2023 de 28 de març. Aquesta llei deixa clar que un animal és un ésser amb sensibilitat pròpia que ha de ser cuidat i respectat, deixant clar que ha de tenir vida pròpia, en funció de les seves necessitats i característiques. La llei estableix un llarg nombre de mesures de protecció, però també d’identificació i registre. Precisament, algunes mesures establertes, suposen un gran maldecap pels ajuntaments perquè els delega la responsabilitat sobre gossos i gats abandonats, sense transferir els recursos econòmics per fer-ho viable. Em temo molt que alguns dels preceptes més innovadors, quedaran lluny del compliment. Però, torno al principi. Assistim a una autèntica explosió de peticions de compra de mascotes, en una mena de substitució de fills, per animals de companyia. De fet, ara i aquí, tenim ja moltes més mascotes que fills, en el conjunt del país. Ningú es sorprèn de veure animals en cotxets, o en motxilles , quan abans hi veiem infants. Son molts ja els bars i restaurants que permeten l’entrada de gossos, i cada vegada hi ha més hotels i cases de turisme rural que els admeten. Aquest increment de mascotes, ve acompanyat de tota mena d’equipaments i serveis, destinats al seu manteniment i atenció. Des de veterinaris, a clíniques, perruqueries, establiments de jocs i exercicis. Estem davant una autèntica revolució que ha vingut per quedar-se i per incrementar el nombre i la diversitat. D’aquí que la nova Llei estableixi formules per evitar capricis espontanis que portin a incrementar abandonaments i que tothom sigui conscient de la responsabilitat de la tinença. Si se n’ha de ser per un fill, ara també, se n’ha de ser per un animal de companyia.