INCONSCIENTS FINS EL FINAL. Tenim a Catalunya, un elevat percentatge de polítics que no estan capacitats per ocupar els càrrecs que ostenten. Bona part del Consell Executiu i bona part de les direccions d’ERC i Junts, amb els seus diputats i diputades, no son conscients de les repercussions de les seves accions. Ja no parlo de la CUP perquè ho porta en els gens. Tota la deriva que va portar cap al procés, és el millor exemple de com uns eixelebrats es poden fer amos dels seus partits, i tirar per camins que cap persona amb un mínim de formació i seny, aniria. El mateix es pot dir de les entitats independentistes, que estan en una carrera per veure qui la diu i la fa més grossa. I no és estrany perquè la majoria son burgesos, amb bons sous, molts d’ells funcionaris amb la feina assegurada que es poden permetre cridar a la revolució, segurs de que a ells no els tocaran els privilegis de que gaudeixen. Es així com poden organitzar una revolució de saló, còmodament assentats en els seus domicilis, inconscients del patiment que puguin causar. I n’han causat molt de patiment i ens han fet avergonyir, com catalans, i com ciutadans del món. Només uns eixelebrats podien imaginar una deriva cap a sortir d’Espanya, sense ni tant sols parar-se a pensar, si això tenia un mínim de seguiment intern, en el propi país, i ja no diguem a nivell europeu i global. Van esborrar 5 milions de catalans, perquè els feien nosa per a les seves pretensions i es van endinsar cap a terres ignotes, per anar a palpentes cap al no res. I no n’han tingut prou amb aquells anys de bogeria, que encara ara, s’han permès unes negociacions per a votar la investidura de Pedro Sánchez, tancant ulls i orelles a tot el que han fomentat de rebuig a nivell intern i extern. Volen ser i actuar com inconscients fins el final. I ho volen fer, ni que sigui per anar contra el partit enemic que per uns és ERC i pels altres, Junts. Algú es pot imaginar com estaríem si no s’hagués aplicat l’article 155 de la Constitució ? Algú s’imagina com estaria governat el nostre país amb dos partits que s’odien a mort ? Hi ha alguna credibilitat en els principis que diuen defensar, uns i altres ? La majoria de militants socialistes hem donat un vot de confiança als nostres líders i a les nostres executives, conscients de la necessitat d’aconseguir una investidura, fonamental per evitar una possible repetició electoral que portés PP i VOX, al govern. No semblen donar-se compte els partits independentistes de la gravetat de la situació i de l’enorme compromís del partit socialista en resoldre el conflicte català. Estem veient el pitjor de la dreta i extrema dreta. No tenen cap respecte als principis democràtics d’acceptar la derrota i deixar fer a les institucions. Estem en un país democràtic i ells el volen rebregar fins on calgui, per tal de destruir l’adversari. Es en aquest marc en el qual es inacceptable la inconsciència dels partits independentistes de forçar les coses fins extrems incomprensibles. Ja no és rauxa, és inconsciència i afany de salvar-se ells mateixos. Se’ls en foten les grans proclames i els grans objectius, ells van a resoldre les seves coses, i mirar de situar-se en un bon lloc per intentar obtenir millors resultats a les properes eleccions al Parlament. Aquí tenim la millor mostra de que no poden reeixir i han de passar a l’oposició. Aquest és el premi a tanta bogeria i inconsciència.