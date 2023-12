EL PSC, VOL CONÈIXER LA SITUACIÓ EXACTE DE DOS GRANS PROJECTES, PEL BERGUEDÀ. A la reunió de constitució del nou Consell Polític del PSC, a la comarca del Berguedà, del passat 20 de novembre, entre altres punts, s’acordà portar, de la mà del Diputat Cristòfol Gimeno, dues preguntes al Parlament de Catalunya. Aquest dimarts, dia 28 han entrat a Registre, amb la qual cosa esperem tenir resposta, a finals del mes de gener. La primera de les preguntes, dirigides al Consell Executiu de la Generalitat, fa referència al punt exacte en que es troba la redacció del projecte executiu de DESDOBLAMENT DE LA C-16 / E9, ENTRE BERGA I BAGÀ , TÚNEL DEL CADÍ. Portem 12 anys de la presentació d’un primer projecte de la mà del qui era en aquells moments, Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal. D’aleshores ençà, cada nou Conseller, ha proposat modificacions, canvis o alternatives, al primer, havent conclòs que el darrer consistia en un DESDOBLAMENT AMB APLICACIÓ DEL SISTEMA NEW JERSEY, i el compromís d’una immediata adjudicació i execució de les obres que haurien d’haver acabat, abans de l’any 2020. Sembla ser que tampoc aquest, s’ha considerat el projecte executiu definitiu, i la Conselleria n’estaria redactant un altre, que ningú sap ben bé en què consisteix. Com pot ser que una via essencial del país, un eix europeu, una via col·lapsada tots els caps de setmana de l’any, no tingui encara PROJECTE EXECUTIU DEFINITIU ? Com es justifiquen els anys de retard, en la seva adjudicació i execució ? De què va servir el pacte entre Ajuntaments – Consell Comarcal – Govern de la Generalitat ? Volem tenir informació oficial i puntual, de l’estat de redacció d’aquest tram, per a saber com el Govern, pretén resoldre els col·lapses i donar compliment als compromisos, reiteradament incomplerts, per part de la Generalitat. La segona de les preguntes, fa referència a les millores previstes en el projecte executiu, redactat, exposat i aprovat, 12 anys enrere, del tram de la C-26, entre BERGA – VILADA- BORREDÀ (LÍMIT PROVINCIAL AMB GIRONA). Aquesta és la carretera coneguda per Eix Intercomarcal o Pre-Pirinenc, perquè uneix les capitals de comarca . Olot – Ripoll – Berga – Solsona i més enllà. El compromís, posterior a la seva aprovació definitiva , consistia en la seva adjudicació i execució immediates. Porta, doncs, un mínim de 10 anys de retard, amb el greu inconvenient de que la previsió de noves obres, l’ha deixada sense el degut manteniment, convertint el ferm en un autèntic desastre, en la major part dels trams. Esperarem a tenir resposta, per a decidir properes accions i actuacions parlamentàries, juntament amb altres, a nivell municipal i comarcal, per a resoldre dos temes ,de vital importància per a la comarca del Berguedà. Berga, 29 de novembre de 2023. OFICINA PARLAMENTÀRIA DEL PSC A LA COMARCA DEL BERGUEDÀ: