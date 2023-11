CATALUÑA: SUBEN LOS SOCIALISTAS, BAJAN LOS INDEPENDENTISTAS. Por si alguien tenía alguna duda sobre la desinflamación del conflicto en Cataluña, la última encuesta del CEO catalán, llevada a cabo entre el 9 de octubre y el 7 de noviembre, sobre una población de 2.000 personas, muestra un fuerte ascenso del PSC, 39 a 45 escaños (ahora tiene 33), y considerable descenso de ERC, 29 a 34, y de Junts, 19 a 24. Lo más relevante es que la suma de los partidos independentistas, queda por debajo de la mayoría absoluta (68). Una mayoría, también apoya la Ley de amnistía y continúa el alejamiento de los más jóvenes, de las tesis del independentismo. De hecho, la encuesta afianza el crecimiento del PSC, partido ganador de las tres últimas elecciones: Parlamento 2021, Municipales 2023 y Generales 2023. El ciclo electoral culminará en junio 2024, con las elecciones europeas. Llegados aquí, y a la espera se confirmen estos resultados, algún día tocará hacer acto de reflexión, por parte de los partidos independentistas para preguntarse ¿ha valido la pena todo lo hecho? ¿Qué beneficios ha obtenido el país? ¿Era posible llevar a cabo los objetivos? Los no independentistas, hace años advertimos de la imposibilidad de llevar a cabo la ruptura, con el Estado. Pero, volviendo al principio, todo indica que las acciones llevadas a cabo para pacificar el conflicto, dan los frutos previstos. Los indultos, primero, la modificación de leyes, a continuación y ahora la Ley de amnistía, desarbolan el victimismo independentista. Es más, esta Ley parece hecha a medida de todos los implicados en el proceso, para poder salir indemnes de todo lo llevado a cabo. Demasiado interés personal, y muy poco interés general. Para muchos votantes y seguidores independentistas, la operación tiene mucho de rendición y de “sálvese quien pueda”. El resultado lo tenemos a la vista: desmovilización de los partidos, y sobre todo de sus votantes. Han perdido más de la mitad, en tan solo 3 años, y no han tocado suelo. Esta crisis de confianza, obligará a forzar propuestas, y aparecer como los más estrictos y exigentes, con el gobierno central. Las elecciones al Parlamento, deberían tener lugar a principios de 2025, pero todo indica que serán dentro del cuarto trimestre de 2024. Pasadas las fiestas de Año Nuevo, se dará el pistoletazo de inicio de la precampaña, con el objetivo de cambiar tendencias electorales, y conseguir situarse en primer lugar. Serán tiempos convulsos y de grandes conflictos internos, pero no creo se atrevan a poner en peligro la estabilidad del gobierno central. Así, pues, en contra de lo que muchos auguran creo que, una vez más, Pedro Sánchez podrá demostrar su maestría y habilidad en coordinar equipos y conseguir consensos. Tiene cuatro años por delante, y quien los ponga en peligro, puede recibir un castigo ejemplar. En Cataluña, estamos hartos de falsa épica y embates en el aire, como para permitir a los independentistas volver a las andadas. Ahora más que nunca deben demostrar que sirven para algo más que construir castillos en el aire.