CAIXERS BANCARIS MÒBILS. Després de perdre totes les oficines bancàries, en pobles de menys de dos mil habitants, la Generalitat anuncia que d’aquí un any, podrà oferir un servei de caixer bancari mòbil, a 503 pobles de Catalunya. Si espera gaire més, no sé si ja ens haurem acostumat a tota mena de tripijocs per resoldre el problema. Vull recordar, la indigna decisió, de tots els Bancs, de posar-se d’acord per suprimir totes les oficines bancàries, en municipis de menys de dos o tres mil habitants. La línia establerta, no marcava una xifra exacta, però, davant el dubte, millor tancar. I punt. La ciutadania passava a ser súbdita, no usuària. Pels qui érem alcaldes, en el moment del tancament, recordem els contactes i negociacions amb una enorme càrrega d’indignació. Primer, ens van enganyar, prometent serveis agrupats d’oficines, amb obertures, més espaiades. Si anys enrere, teníem servei els cinc dies de la setmana, havíem pactat tenir-ne tres, i fins i tot, havíem arribat a pactar-ne dos, com perquè el mateix equip de dues o tres persones, podessin atendre tres pobles, alhora. De res va servir, oferir espais propis, facilitar noves tecnologies, concentrar comptes municipals, en el Banc concret. Res de res, no se’ns va dir mai, però l’acord de no negociar l’havien pres, tots els Bancs implicats. Cap, se saltaria el pacte. Es així, com en pocs mesos, vam passar de tenir oficina bancària a no tenir-ne. I més greu encara, a suprimir també el servei de caixer automàtic. Un munt de pobles, concretament 503, sobre un total de 947 municipis de Catalunya, no tenim ni oficina bancària, ni caixer automàtic. Ara, cinc anys després, el Govern de la Generalitat treu a concurs per un import de 6,1 milions, la creació d’un servei itinerant de caixer bancari, que portaria diners, a 503 pobles. La previsió és que el nou servei entri en funcionament cap al segon semestre de l’any vinent. I per les informacions donades, consistiria en un vehicle, amb un o dos espais de caixer, per a poder-hi dur a terme les gestions habituals. Segons el nombre d’habitants, aquest vehicle vindrà un cop cada quinze dies. Es situarà a l’espai acordat amb l’ajuntament, i durant una, dues o tres hores, es podrà fer servir, per part dels ciutadans interessats. Hi ha detalls per aclarir, com el pagament o cobrament de comissions per utilitzar un caixer, que serà únic, amb servei per a tots els Bancs. La periodicitat concreta, i els horaris d’estada. Pot semblar una gran solució, però la cosa no és tant senzilla. Molta gent gran necessita ajuda per utilitzar un caixer, molta gent viu a pagès, en disseminat, que vol dir a quilòmetres del nucli urbà, amb els fills a la feina i sense vehicle, etc, etc. Es evident que millor un servei com aquest, que no tenir-ne cap, com passa ara. En aquests moments, hi ha tota mena de males solucions, com deixar la targeta a un familiar o amic de la família per treure diner a la capital, o algun botiguer que fa mig de banquer, en moments determinats, o apuntar despeses i pagar després. Viure a pagès, no ha estat mai fàcil, tampoc ara.